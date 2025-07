Alfa Romeo, la crescita continua: oltre 45.000 ordini per la Junior

In un momento complesso per il Gruppo Stellantis, Alfa Romeo si distingue mettendo a segno una robusta crescita. Concluso il primo semestre del 2025 è venuto il momento di fare un bilancio da cui emerge che le immatricolazioni a livello globale sono salite del 20% rispetto allo stesso periodo del 2024. Un risultato possibile grazie soprattutto al successo della Junior.

BENE L’EUROPA

Entrando più nel dettaglio, in Europa le immatricolazioni crescono del 33,3% rispetto allo scorso anno. A trainare questa crescita sono stati alcuni mercati chiave, tra cui la Francia, dove si registra un +51%, con Junior già leader nel suo segmento; il Regno Unito, in cui le immatricolazioni aumentano del 50%; l’Italia, che mette a segno un +35%; e infine i Paesi Bassi, dove si assiste a una crescita addirittura del 200%.

IN CALO IL NORD AMERICA

Bene anche il Sud America dove Alfa Romeo ha ottenuto una crescita del 63% rispetto al primo semestre del 2024. Male, invece, il mercato del Nord America dove le immatricolazioni registrano una flessione in un contesto in evoluzione che il “marchio sta affrontando con una strategia mirata e una visione proattiva, orientata a intercettare nuove opportunità di crescita“. I problemi li conosciamo bene e a pesare ci sono anche i dazi voluti da Trump sulle auto straniere.



MOLTO BENE LA JUNIOR

Andando avanti, nella(Medio Oriente e Africa), Alfa Romeo continua a consolidare la propria presenza con un aumento delle immatricolazioni del 34% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Infine, nell’area India-Asia Pacifico, Alfa Romeo sta continuano a lavorare per ritagliarsi un proprio spazio. A giugno, la Junior ha debuttato in Giappone, mentre il lancio in Australia è oramai imminente. A breve, il marchio debutterà anche in Malesia e Taiwan. In attesa di questi sviluppi, le performance del primo semestre 2025 registrano un lieve calo. In Cina, i risultati restano stabili rispetto al 2024.

La nuova Alfa Romeo Junior continua ad andare molto bene e a tranare le vendite della casa automobilistica. Il B-SUV è stato già lanciato in in 38 Paesi e ha già ottenuto oltre 45 mila ordini, di cui il 17% rappresentato dalle versioni 100% elettriche.

PRESTO NOVITÀ SUL FUTURO DI ALFA ROMEO

Commentando i risultati del primo semestre, il CEO Santo Ficili ha fatto sapere che presto condivideranno la “nuova visione del marchio“. Dunque, presto sapremo molto più dettagli sul futuro della casa automobilistica. Molte le sfide da affrontare e ancora non sappiamo quando arriverà la nuova Stelvio il cui debutto è stato rinviato per consentire di offrirla anche con motorizzazioni ibride.