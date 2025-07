Alfa Romeo continua a crescere nel mercato italiano: Junior protagonista

Continua il momento positivo di Alfa Romeo sul mercato italiano, con vendite in aumento. Infatti, giugno 2025 si è chiuso con 2.585 immatricolazioni, in aumento dell’89% rispetto allo stesso mese del 2024. Il market share nel mese raggiunge così il 2%, con un progresso di 1,1 punti percentuali. Guardando ai primi 6 mesi dell’anno, da gennaio a giugno 2025 Alfa Romeo ha immatricolato 16.892 nuove autovetture, con un incremento del 38% rispetto allo stesso periodo del 2024. Quota di mercato nel semestre del 2%, in progresso di 0,6 punti percentuali.

ALFA ROMEO JUNIOR TRAINA LE VENDITE

A permettere al marchio italiano di crescere sul mercato, la nuova Alfa Romeo Junior con 1.128 immatricolazioni (dati UNRAE). Da poco sul mercato, questo B-SUV sta riscuotendo un buon successo tra i clienti grazie anche alla sua offerta di motorizzazioni che spaziano dall’ibrido all’elettrico. Nel primo semestre, ne sono state vendute 8.450 unità. A giugno bene anche Alfa Romeo Tonale con 1.102 immatricolazioni. Da gennaio a giugno 2025, ne sono state immatricolate 6.284.

Junior e Tonale trainano i risultati del mese, confermandosi pilastri della gamma, in attesa che la casa automobilistica racconta qualche dettaglio in più sulle nuove generazioni di Stelvio e Giulia che dovranno permettere al marchio italiano di fare un nuovo passo avanti in termini di vendite. Giugno 2025 positivo per Alfa Romeo, un mese che è stato segnato anche dai festeggiamenti per il 115° anniversario del marchio, che si è celebrato con un grande raduno internazionale presso il Museo Storico di Arese richiamando migliaia di appassionati e club da tutto il mondo. Un evento ricco di emozione e passione, tra sfilate, parate, flashmob e incontri esclusivi, che ha riaffermato il legame profondo tra Alfa Romeo e la sua community globale.

Inoltre, non possiamo non ricordare la vittoria alla 1000 Miglia 2025: la 6C 1750 Super Sport del 1929 ha conquistato il gradino più alto del podio, seguita da altre due Alfa Romeo d’epoca. Sempre a giugno, è stata anche annunciata la collaborazione con il team di Luna Rossa che porterà Afa Romeo ad essere protagonista anche all’America’s Cup.