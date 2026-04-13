Alfa Romeo al Salone di New York presenta nuova Tonale e rilancia Stelvio

Le luci della Grande Mela non dormono mai, ma tra il 3 e il 12 aprile 2026, i riflettori più brillanti si sono accesi sul prestigioso palcoscenico del Salone dell’Automobile di New York. In questa cornice così prestigiosa, che da ben 124 anni offre uno sguardo privilegiato sul futuro della mobilità, Alfa Romeo ha riaffermato la sua anima globale, portando nel cuore di Manhattan un’eleganza che parla il linguaggio della passione italiana. Lo stand del brand è diventato un frammento d’Italia, grazie alla rinnovata Tonale e a una Stelvio che non muore.

Nuova Tonale pronta per gli States

La vera protagonista dell’evento è stata la nuova Tonale, il SUV compatto che adesso si è liberato del fardello della gemella “eterozigote" Dodge Hornet, la cui produzione a Pomigliano d’Arco è cessata lo scorso dicembre, per correre più forte nel mercato a stelle e strisce. Noi, la conosciamo già da qualche mese: rispetto a prima, il restyling vanta una presenza su strada di impatto e una carreggiata più ampia che ne sottolineano il carattere dinamico.

Il frontale, audace e ridisegnato, cattura l’attenzione con una griglia a scudetto concava, un tributo esplicito alla leggendaria 33 Stradale. Sotto le sue linee troviamo un motore che in Italia non c’è (causa normative) ma che è italianissimo grazie alla produzione a Pratola Serra: un turbo da 2,0 litri da 268 CV e coppia di 295 lb-ft. Grazie alla trazione integrale Q4 di serie e al cambio automatico a nove rapporti, la Tonale promette prestazioni esaltanti in ogni condizione di guida.

Stelvio rilancia la sfida

Accanto a lei, lo Stelvio ha continuato a brillare come punto di riferimento per sportività e raffinatezza. Con i suoi 280 CV e una coppia di 306 lb-ft, questo SUV si conferma lo standard di riferimento del segmento per il piacere di guida, unendo l’eccellenza del design italiano a una tecnologia d’avanguardia. Insieme alla Giulia, lo Stelvio continuerà a emozionare gli appassionati restando disponibile in gamma fino al 2027.

Alfa Romeo ha così consolidato il proprio posizionamento mondiale, dimostrando che il perfetto equilibrio tra prestazioni e stile è la chiave per interpretare il futuro dell’automobile senza tradire le proprie radici. In una New York proiettata verso il domani, il “Biscione" ha risposto con la forza di un DNA inconfondibile.