Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa: 140 kg di deportanza a 300 km/h

La pista di Balocco, luogo sacro dell’automobilismo italiano dove fin dal 1962 le vetture più performanti del Biscione vengono messe a punto, è tornato a palpitare grazie alla conclusione dei test della Giulia Quadrifoglio Luna Rossa. Questa serie speciale della berlina ad alte performance rappresenta il primo capitolo di una collaborazione tra Alfa Romeo e il team velico impegnato nella sfida alla 38ª America’s Cup. Il tracciato ha ospitato un ciclo di sviluppo intenso, volto a trasformare i calcoli dell’aerodinamica computazionale in emozioni da trasferire al volante. Come impone il DNA del marchio.

Pronta per sfidare l’aria

Sviluppata all’interno del progetto BOTTEGAFUORISERIE, questa versione della Giulia Quadrifoglio si attesta come il modello tecnologicamente più avanzato mai realizzato sotto il segno del quadrifoglio, almeno per quanto riguarda il trattamento dei flussi d’aria. Gli ingegneri hanno lavorato alacremente con l’obiettivo di realizzare un oggetto unico, in grado di generare una stabilità eccelsa anche alle velocità più elevate. Il risultato è un kit in carbonio a bassa resistenza che ridefinisce totalmente l’assetto aerodinamico della berlina.

Tramite una sequenza di appendici collocate sul paraurti anteriore, profili specifici sul fondo scocca, minigonne profilate e a un’imponente ala posteriore, l’italiana riesce a generare fino a 140 kg di deportanza a 300 km/h. Si tratta di un valore di carico aerodinamico cinque volte superiore rispetto alla versione di serie, un traguardo che garantisce una precisione millimetrica nelle traiettorie e un’aderenza che sembra voler incollare la carrozzeria al suolo, proprio come le imbarcazioni foiling restano stabili sulle onde.

Il design che richiama il mondo nautico

L’estetica dell’AR Giulia Quadrifoglio Luna Rossa è un omaggio diretto all’AC75, l’imbarcazione che ha solcato le acque di Barcellona nel 2024 durante la 37ª edizione dell’America’s Cup. La carrozzeria è impreziosita da una vernice cangiante ispirata ai colori del team velico, esaltata da un contrasto bicolore dove il nero del cofano, del tetto e della parte posteriore si fonde con le tonalità grigie delle fiancate, sottolineando le linee muscolose della berlina. I loghi Alfa Romeo tinti di rosso (un omaggio al passato) completano l’esterno, evocando lo spirito competitivo che anima entrambi i partner.

L’abitacolo prosegue questa particolare unione tra mondi diversi ma complementari. All’interno spiccano i sedili Sparco, le cui texture e grafiche rimandano ai dispositivi di galleggiamento utilizzati dall’equipaggio di Luna Rossa. Tuttavia, il dettaglio più suggestivo è senza dubbio la plancia, resa unica dall’impiego di materiale originale proveniente dalle vele.

Verso la sfida di Napoli

La rarità di questo progetto è testimoniata dai numeri: ne sono stati realizzati soltanto dieci esemplari in tutto il mondo, e la loro esclusività è tale che risultano già tutti venduti ancora prima del debutto pubblico. Per gli appassionati che desiderano ammirarla dal vivo, l’occasione è imminente. La vettura sarà infatti in esposizione presso la base di Luna Rossa a Cagliari dal 21 al 24 maggio 2026, in occasione della Preliminary Regatta Sardinia.