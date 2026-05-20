Bestune sbarca in Italia con due SUV: T77 a benzina e Joy EE07 PHEV
China Car Company porta in Italia il marchio FAW Bestune con due modelli presentati all'Automotive Dealer Day di Verona
Se il numero di marchi cinesi sul mercato italiano sembra già alto, la lista è destinata ad allungarsi ancora. All’Automotive Dealer Day di Verona, China Car Company (già importatore dei SUV DFSK in Italia e membro UNRAE) ha annunciato l’accordo per distribuire nel nostro Paese due modelli del marchio FAWCAR Bestune, parte del gruppo FAW, uno dei maggiori costruttori automobilistici cinesi. I due modelli in questione sono due SUV: Bestune T77 e Bestune Joy EE07 PHEV.
Bestune T77: il SUV compatto a benzina
Il Bestune T77 è un SUV compatto da 4,505 metri. Il motore è un 1.5 turbo benzina a quattro cilindri da 160 CV e 258 Nm di coppia, abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti e trazione anteriore. Le prestazioni dichiarate parlano di una velocità massima di 181 km/h e un consumo di 7,1 litri per 100 km (ciclo WLTP). L’abitacolo prevede strumentazione digitale da 8” e schermo centrale da 12,3” per l’infotainment. La dotazione include sistemi ADAS, sedili riscaldabili, tetto panoramico e climatizzatore automatico.
Bestune Joy EE07 PHEV: il plug-in per le famiglie
Più grande e orientato all’elettrificazione è il Bestune Joy EE07 PHEV Luxury, SUV plug-in hybrid da 4,745 metri proposto in un unico allestimento. Il powertrain abbina un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 228 CV e 340 Nm a un motore benzina 1.5 turbo da 150 CV e 225 Nm, con trazione anteriore. Lo scatto da 0 a 100 km/h dichiarato è di 7,5 secondi.
La batteria LFP da 30,9 kWh garantisce fino a 210 km di autonomia in modalità elettrica e un’autonomia combinata dichiarata fino a 1.555 km. La ricarica rapida arriva fino a 67 kW, con un ciclo di ricarica completato in circa 33 minuti. Ci sono anche head-up display, telecamera a 360°, sedili ventilati e riscaldati, hotspot Wi-Fi e assistente vocale. Per il momento i prezzi di entrambi i modelli non sono stati comunicati. Bisogna ancora pazientare un po’ di tempo.