Bestune sbarca in Italia con due SUV: T77 a benzina e Joy EE07 PHEV

Se il numero di marchi cinesi sul mercato italiano sembra già alto, la lista è destinata ad allungarsi ancora. All’Automotive Dealer Day di Verona, China Car Company (già importatore dei SUV DFSK in Italia e membro UNRAE) ha annunciato l’accordo per distribuire nel nostro Paese due modelli del marchio FAWCAR Bestune, parte del gruppo FAW, uno dei maggiori costruttori automobilistici cinesi. I due modelli in questione sono due SUV: Bestune T77 e Bestune Joy EE07 PHEV.

Bestune T77: il SUV compatto a benzina

Il Bestune T77 è un SUV compatto da 4,505 metri. Il motore è un 1.5 turbo benzina a quattro cilindri da 160 CV e 258 Nm di coppia, abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti e trazione anteriore. Le prestazioni dichiarate parlano di una velocità massima di 181 km/h e un consumo di 7,1 litri per 100 km (ciclo WLTP). L’abitacolo prevede strumentazione digitale da 8” e schermo centrale da 12,3” per l’infotainment. La dotazione include sistemi ADAS, sedili riscaldabili, tetto panoramico e climatizzatore automatico.

Bestune Joy EE07 PHEV: il plug-in per le famiglie

Più grande e orientato all’elettrificazione è il Bestune Joy EE07 PHEV Luxury, SUV plug-in hybrid da 4,745 metri proposto in un unico allestimento. Il powertrain abbina un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 228 CV e 340 Nm a un motore benzina 1.5 turbo da 150 CV e 225 Nm, con trazione anteriore. Lo scatto da 0 a 100 km/h dichiarato è di 7,5 secondi.

La batteria LFP da 30,9 kWh garantisce fino a 210 km di autonomia in modalità elettrica e un’autonomia combinata dichiarata fino a 1.555 km. La ricarica rapida arriva fino a 67 kW, con un ciclo di ricarica completato in circa 33 minuti. Ci sono anche head-up display, telecamera a 360°, sedili ventilati e riscaldati, hotspot Wi-Fi e assistente vocale. Per il momento i prezzi di entrambi i modelli non sono stati comunicati. Bisogna ancora pazientare un po’ di tempo.