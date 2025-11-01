DFSK E5 ibrida Plug-in, adesso è più accessibile: due allestimenti e si parte da 32.988 euro

DFSK ampia la gamma del suo SUV ibrido Plug-in E5 che adesso propone due allestimenti: Business e Luxury, entrambi con il SUV in configurazione a 7 posti. Le nuove versioni sono già ordinabili e grazie all’offerta “Momenti di Glory” si potranno acquistare ad un prezzo promozionale.

DFSK E5: SPECIFICHE TECNICHE

Ricordiamo che DFSK E5 è un SUV di segmento D che misura 4.760 mm lunghezza x 1.865 mm larghezza x 1.710 mm altezza, con un passo di 2.785 mm. All’interno dell’abitacolo offre molto spazio tanto da poter consentire di poter trasportare a bordo, come accennato all’inizio, fino a 7 passeggeri. Parlando del powertrain, sotto al cofano troviamo un motore benzina 4 cilindri di 1,5 litri, con una potenza massima di 81 kW (110 CV), abbinato ad un’unità elettrica da 130 kW (180 CV). La velocità massima raggiunge i 165 km/h. Il sistema ibrido è alimentato da una batteria che dispone di una capacità pari a 17,52 kWh che consente un’autonomia in elettrico di 87 km. L’autonomia combinata (benzina + elettrico) supera i 1.000 km. Per ricaricare l’accumulatore in corrente alternata servono 4 ore.

ALLESTIMENTI E PREZZI

Come anticipato all’inizio, DFSK E5 Plug-in è disponibile adesso negli allestimenti Business e Luxury. Il primo rende il SUV più accessibile e propone una dotazione studiata per una tipologia di clientela che vuole tutti gli equipaggiamenti considerati fondamentali, soprattutto in tema di sicurezza, ma è disposto a fare a meno di alcune dotazioni accessorie considerate non indispensabili, a fronte di un risparmio sul prezzo d’acquisto. La versione Luxury è sostanzialmente full optional e include anche un tetto panoramico in vetro, la regolazione elettrica dei sedili, un sistema di telecamere a 360 gradi, un pad per la ricarica wireless degli smartphone e tanto altro. Tutte le versioni possono comunque contare su di un pacchetto completo di sistemi ADAS. L’unico optional è la vernice metallizzata.

Capitolo prezzi. Quanto costa DFSK E5 in Italia? 32.988 euro per la versione Business che scende a 29.988 euro al netto della promozione “Momenti di Glory". Per la Luxury ci vogliono 36.888 euro ma grazie alla promozione si scende a 32.888 euro.