L'auto cinese più costosa di sempre vale più di una Ferrari

Il Salone dell’Auto di Pechino 2026 non verrà ricordato solo per le novità di mercato. Perché sotto i riflettori della kermesse cinese si è verificato un evento nell’evento. La Yangwang U9 Xtreme, la supercar elettrica di casa BYD, è stata venduta per l’incredibile cifra di oltre 20 milioni di yuan (circa 2,76 milioni di dollari). E come confermato dal dirigente Li Yunfei, si tratta della transazione più alta mai registrata nella storia della manifestazione. E non solo. Questo rende la U9 Xtreme il veicolo di serie più costoso mai prodotto dal colosso cinese.

Il tocco di Wang Chuanfu

Oltretutto non capita tutti i giorni di ricevere le chiavi della propria auto direttamente dalle mani del fondatore. E’ stato infatti lo stesso presidente di BYD, Wang Chuanfu, a consegnare personalmente l’unità venduta durante il Salone.

Con una produzione limitata a soli 30 esemplari in tutto il mondo, la U9 Xtreme non vuole fare grandi numeri, ma vuole stabilire un nuovo standard di prestigio per i marchi cinesi, sfidando apertamente l’Olimpo delle hypercar globali.

Oltre 3.000 cavalli per dominare l’Inferno Verde

Ma cosa giustifica un prezzo simile? La risposta sta nei numeri da capogiro che la U9 Xtreme porta in dote. BYD ha creato un mostro di potenza che supera i 3.000 cavalli. Inoltre supportata da un’architettura elettrica all’avanguardia da 1200V. La supercar ha anche affrontato il leggendario Nürburgring Nordschleife, fermando il cronometro a 6:59.157, un tempo che la proietta in cima alla categoria delle auto elettriche di produzione.

Non è un caso isolato. In quanto la U9 Xtreme ha già collezionato record sul giro nei principali circuiti cinesi, da Shanghai a Chengdu Tianfu. A tenere incollata a terra questa potenza ci pensa il sistema di sospensioni attive DiSus-X, mentre la frenata è affidata a un impianto potenziato con dischi in carbonio-ceramica.

I numeri di un mercato in trasformazione

I dati di vendita confermano che il brand premium Yangwang sta trovando il suo spazio, nonostante le fisiologiche fluttuazioni del mercato. Nel primo trimestre del 2026, il marchio ha registrato 945 unità vendute in Cina, con un balzo dell’80,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Sebbene si sia verificata una flessione rispetto ai volumi record dell’ultimo trimestre del 2025 (2.248 unità), il trend evidenzia una crescita solida nel lungo periodo.

Siamo di fronte a un cambiamento epocale? Diciamo che i produttori cinesi non inseguono più. Ma iniziano decisamente a guidare l’assalto ai segmenti dell’ultra-lusso, tradizionalmente riservati ai marchi storici europei e americani. E probabilmente la U9 Xtreme è attualmente il simbolo di questa nuova era. Elettrica, costosissima e… incredibilmente veloce.