BYD Seal U DM-i: con "SI VOLAAA" sconto di 1.600 euro se ti cancellano il volo

Con l’arrivo della stagione estiva cresce la voglia di viaggiare, ma aumentano anche le preoccupazioni legate alle incertezze del trasporto aereo. Tra possibili scioperi, rincari e voli annullati, soprattutto a causa della crisi in medio-oriente, molti italiani stanno rivalutando l’auto come mezzo di trasporto per le proprie vacanze, dato che garantisce maggiore flessibilità e la possibilità di spostarsi in libertà. In questo scenario, il marchio cinese BYD ha deciso di trasformare un potenziale problema in un’opportunità, lanciando l’originale campagna promozionale chiamata “SI VOLAAA”.

1.600 euro cumulabili con altre offerte

L’iniziativa è riservata unicamente a chi ha subito la cancellazione di un volo: BYD mette a disposizione per tutto il mese di giugno un bonus aggiuntivo di 1.600 euro per l’acquisto del nuovo SUV ibrido plug-in BYD Seal U DM-i. Per poter usufruire di questo sconto, il cliente dovrà semplicemente dimostrare di aver subito la cancellazione di un volo (a suo nome) nei 90 giorni precedenti la firma del contratto e presentare la comunicazione ufficiale fornita dalla compagnia aerea. L’aspetto interessante della promozione è rappresentato dal fatto che è cumulabile con le altre offerte BYD già in vigore.

Un SUV perfetto per viaggiare

Ma cosa c’entra un SUV ibrido plug-in con i voli aerei? La campagna gioca in modo intelligente partendo da una situazione spiacevole come un volo cancellato e proponendo una soluzione di viaggio alternativa, caratterizzata da una elevata autonomia. Grazie alla tecnologia Super Hybrid DM-i, infatti, la BYD Seal U può percorrere oltre 1.100 chilometri (dichiarati) con un solo rifornimento di carburante e una ricarica della batteria. Così diventa possibile coprire tratte equivalenti a voli di breve e medio raggio, come ad esempio i voli interni dal nord al sud Italia. La motorizzazione ibrida ricaricabile, inoltre, consente di coniugare i benefici della trazione elettrica in ambito urbano con l’affidabilità del motore termico in autostrada, mentre l’ampio spazio a bordo permette di viaggiare comodamente con tutta la famiglia.