Zontes ZT125-X: lo scooter con il telaio in alluminio

Il mercato degli scooter 125 si arricchisce di una novità che punta tutto sull’efficienza e sulla guidabilità. Il marchio Zontes ha infatti svelato il nuovo ZT125-X, un modello da un ottavo di litro progettato con un obiettivo chiaro. Ridefinire gli standard della categoria per quanto riguarda il rapporto tra peso e potenza.

Il segreto è nel telaio: leggerezza record

La vera innovazione tecnologica dello ZT125-X si nasconde sotto le carene. Lo scooter adotta un inedito telaio realizzato interamente in lega di alluminio pressofuso dal peso di appena 8,5 kg, un valore che lo colloca ai vertici del segmento per leggerezza.

Grazie a questa soluzione, il veicolo ferma l’ago della bilancia a soli 117 kg in ordine di marcia. Un peso record che si traduce immediatamente in una spiccata maneggevolezza nel traffico di tutti i giorni. A supportare la struttura ci pensa la ciclistica sviluppata da Tayo, caratterizzata da un assetto con taratura sportiva. Secondo il costruttore, questo pacchetto tecnico garantisce inserimenti in curva precisi, cambi di direzione rapidi e un elevato livello di controllo e comfort sulle sconnessioni cittadine.

Spazio a bordo: due caschi integrali nel sottosella

Spesso le dimensioni ridotte e la ricerca della massima leggerezza sacrificano la praticità. Non sembra essere questo il caso dello ZT125-X. L’architettura del telaio Tayo è stata studiata per ridurre al minimo gli ingombri strutturali, a tutto vantaggio dello spazio a disposizione del pilota e del carico. Il risultato più evidente è nel generoso vano sottosella, la cui capacità permette di ospitare contemporaneamente due caschi integrali, un dettaglio tutt’altro che scontato per un 125 cc.

Dal punto di vista dell’accessibilità e della facilità di utilizzo, lo scooter dichiara un’altezza della sella da terra pari a 770 mm, una misura che consente un appoggio sicuro dei piedi a terra anche ai conducenti meno alti. Il modello arriverà sul mercato in due varianti cromatiche: Black (nero) e Green (verde).

Motore brillante e tecnologia Start & Stop

Il cuore dello ZT125-X è un monocilindrico da 125 cc capace di erogare una potenza di 14,9 CV e una coppia massima di 13 Nm, valori che lo spingono a ridosso del limite legale per i guidatori con patente A1 o B.

Per strizzare l’occhio all’ambiente e al portafoglio, i tecnici Zontes hanno integrato il sistema Start & Stop. La tecnologia spegne automaticamente il motore durante le soste prolungate (come ai semafori) e lo riavvia all’istante non appena il pilota ruota la manopola del gas. Questo dispositivo permette di abbattere sensibilmente sia i consumi di carburante nel ciclo urbano sia le emissioni nocive.

Ergonomia curata e comandi premium

Un capitolo a parte lo meritano i blocchetti del manubrio. Zontes ha ridisegnato completamente i comandi di destra e di sinistra per renderli più pratici durante la marcia. Invece di cedere a configurazioni caotiche, il brand ha optato per una disposizione logica e pulita dei tasti. Tutto è a portata di pollice: l’ergonomia studiata per il pilota permette di gestire le varie funzioni dello scooter in un attimo e, soprattutto, senza mai staccare gli occhi dalla strada.