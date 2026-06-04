Volkswagen ID. Polo e Cupra Raval: iniziata la produzione a Martorell

Lo stabilimento SEAT & CUPRA di Martorell entra ufficialmente in una nuova era. Con l’avvio della produzione dei modelli completamente elettrici Cupra Raval e Volkswagen ID. Polo, il sito industriale spagnolo si candida a diventare il vero motore della transizione energetica europea.

Questa iniziativa si inserisce nel più ampio progetto “Electric Urban Car Family”. Una strategia guidata da SEAT & CUPRA per conto del Brand Group Core del Gruppo Volkswagen, che punta a rendere la mobilità a zero emissioni accessibile su larga scala. Il piano? Un lancio di quattro modelli 100% elettrici distribuiti su tre marchi differenti, tutti rigorosamente prodotti in Spagna.

L’importanza storica del momento è stata sottolineata da un evento istituzionale che ha visto la partecipazione del Primo Ministro spagnolo, Pedro Sánchez, del CEO del Gruppo Volkswagen, Oliver Blume, di Thomas Schäfer (membro del consiglio di gestione di Volkswagen AG, Brand Group Core, CEO del marchio Volkswagen e capo del consiglio di sorveglianza di SEAT & CUPRA) e di Markus Haupt, CEO di SEAT & CUPRA, affiancato dal comitato esecutivo dell’azienda.

Una piattaforma condivisa

Il progetto legato alla famiglia di auto urbane elettriche rappresenta la prima operazione di questa portata coordinata direttamente da SEAT & CUPRA per il Brand Group Core, consolidando il ruolo strategico dell’azienda all’interno del colosso tedesco. I quattro modelli nascono su una piattaforma comune. Di fatto una scelta ingegneristica che ha permesso di ridurre drasticamente la complessità e i costi di produzione, pur mantenendo ben distinte le caratteristiche e l’identità di ciascuna vettura per rispondere alle diverse esigenze del mercato.

Seguendo questo nuovo modello di governance cross-brand, l’azienda continuerà a guidare l’elettrificazione della penisola iberica, coordinando anche il futuro sviluppo della piattaforma MEB21. L’arrivo sulle linee di montaggio di Cupra Raval e Volkswagen ID. Polo corona una trasformazione storica, trasformando Martorell in una fabbrica all’avanguardia e flessibile, capace di produrre contemporaneamente veicoli elettrici, ibridi e a combustione interna ad alta efficienza.

Volkswagen ID. Polo

Con il debutto della ID. Polo, Volkswagen reinterpreta in chiave futura uno dei pilastri della sua storia automobilistica, forte di oltre 20 milioni di unità vendute nel corso delle passate generazioni. La nuova compatta unisce un design essenziale, elegante e senza tempo a un’abitabilità generosa per l’uso quotidiano, proponendo un’elevata qualità costruttiva a un prezzo d’accesso competitivo.

Dal punto di vista tecnologico, la ID. Polo introduce standard importanti per la sua categoria:

Autonomia: fino a 454 km secondo il ciclo WLTP.

fino a 454 km secondo il ciclo WLTP. Sistemi di assistenza: debutta il nuovo Connected Travel Assist, che include il riconoscimento automatico dei semafori.

debutta il nuovo Connected Travel Assist, che include il riconoscimento automatico dei semafori. Esperienza di guida: supporto alla guida “one-pedal" per la massima efficienza di recupero energetico.

supporto alla guida “one-pedal" per la massima efficienza di recupero energetico. Funzione Vehicle-to-Load (V2L): trasforma l’auto in una fonte di energia mobile in grado di ricaricare dispositivi esterni, come le biciclette elettriche.

Cupra Raval

La Cupra Raval apre invece un capitolo inedito per il brand, rappresentando il passo successivo di una crescita che non mostra segni di rallentamento. In una lunghezza di appena 4 metri, la declinazione più radicale della mobilità elettrica urbana di Cupra offre una silhouette marcatamente sportiva e interni progettati intorno al conducente per garantire un’esperienza immersiva.

In linea con il DNA del marchio, la Raval promette prestazioni brillanti e soluzioni estetiche innovative, come i sedili sportivi CUP Bucket realizzati con tessuti a maglia 3D e proiezioni luminose dinamiche integrate nei pannelli delle portiere. Sviluppata sulla piattaforma MEB+ di Volkswagen, la vettura punta a inaugurare un segmento a sé stante nel panorama delle city car elettriche. Sarà lanciata in tre edizioni specifiche, con un’autonomia dichiarata di circa 450 km.

La crescita record di Cupra e il ruolo strategico di Seat

Il lancio commerciale della Cupra Raval, previsto per l’estate del 2026, darà un’ulteriore spinta a un marchio che festeggia il suo ottavo anniversario con numeri record. Superato il traguardo di un milione di auto vendute dalla sua nascita, Cupra ha archiviato il miglior primo trimestre di sempre nel 2026, con il mese di marzo che ha registrato le vendite storiche più alte, avvicinando il brand all’obiettivo del 3% di quota di mercato in Europa.

SEAT & CUPRA si conferma così l’unica realtà industriale in Spagna capace di disegnare, sviluppare, produrre e commercializzare automobili in autonomia, ponendosi come spina dorsale del settore automotive nazionale.

Un investimento da 10 miliardi di euro

La transizione verso l’elettrico rappresenta la più grande trasformazione nei 75 anni di storia dell’azienda, impegnata a fare della Spagna un hub di riferimento europeo per i veicoli a batteria. Attraverso il progetto “Future: Fast Forward”, sviluppato in sinergia con il Gruppo Volkswagen, PowerCo e diversi partner, sono stati stanziati ben 10 miliardi di euro per l’elettrificazione del Paese.

Come parte integrante del Gruppo Volkswagen, l’azienda commercializza veicoli a marchio Seat e Cupra, inclusi modelli di successo come l’iconica Seat Ibiza e il best-seller Cupra Formentor. Con una forza lavoro di oltre 13.000 professionisti e tre centri produttivi attivi a Martorell, El Prat de Llobregat e Barcellona, l’azienda esporta oggi oltre l’80% della sua produzione in più di 70 paesi nel mondo.