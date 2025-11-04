Nuova SEAT Ibiza 2026, ecco i prezzi del modello restyling

Per la SEAT Ibiza è arrivato da poco un restyling che ha permesso di introdurre alcune novità per provare a mantenere competitivo sul mercato questo modello ancora per diverso tempo. A distanza di pochi giorni dalla presentazione del modello aggiornato che abbiamo già avuto modo di provare (qui la nostra prova) la casa automobilistica ha comunicato il listino della nuova Ibiza 2026.

IL RESTYLING

Ricordiamo che con questo facelift, SEAT ha introdotto una serie di ritocchi al look. Per esempio, nel frontale, spiccano una nuova griglia esagonale, un paraurti ridisegnato e fari Full LED più sottili e dotati di una rinnovata firma luminosa. Arrivano anche nuove colorazioni per la carrozzeria e una gamma di cerchi in lega ripensata, da 15 pollici a 18 pollici. Per l’abitacolo sono stati introdotti nuovi rivestimenti per migliorare la qualità percepita. Dietro la volante multifunzione è presente un quadro strumenti digitale, mentre centralmente sulla plancia è stato collocato il display dell’infotainment da 8,25 o 9,2 pollici a seconda dell’allestimento scelto.

La gamma della nuova SEAT Ibiza 2026 propone quattro motorizzazioni, con potenze da 80 CV (59 kW) a 150 CV (110 kW):

1.0 MPI 80 CV 3 cilindri con cambio manuale a 5 rapporti

1.0 TSI 95 CV 3 cilindri con cambio manuale a 5 rapporti

1.0 TSI 115 CV 3 cilindri con cambio manuale a 6 rapporti o DSG a 7 rapporti

1.5 TSI 150 CV 4 cilindri con cambio DSG a 7 rapporti

ALLESTIMENTI E PREZZI

Nuova SEAT Ibiza si può avere negli allestimenti base (chiamato semplicemente Ibiza), Style, Business e FR. Sin dalla versione base troviamo di serie, tra le altre cose, cerchi in lega da 15 pollici, luci anteriori e posteriori full LED, climatizzatore manuale, quadro strumenti digitale, infotainment da 8,25 pollici, cruise control, alzacristalli elettrici anteriori e sedile posteriore abbattibile. I prezzi? si parte da 16.000 euro ma si può arrivare a sfiorare anche i 28.000 euro.