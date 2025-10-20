SEAT Leon non sparirà: arriverà il Full Hybrid e nel 2029 un grande aggiornamento

SEAT sta lavorando ad un aggiornamento della sua gamma di vetture. Come sappiamo oramai da tempo sta arrivando un nuovo restyling per Ibiza e Arona. La casa automobilistica spagnola sta però progettando anche un aggiornamento della SEAT Leon. In particolare, stando ad un rapporto di Autocar, nel 2028 per la Leon arriverà il nuovo Full Hybrid del Gruppo Volkswagen che farà il suo debutto sulla nuova Volkswagen T-Roc. Nel 2029 è invece previsto un importante aggiornamento per la compatta spagnola. I dettagli per il momento sono scarsi. Tuttavia si ipotizza che questo restyling possa essere correlato a quello che riceverà più o meno nello stesso periodo la Volkswagen Golf che poggia sulla medesima piattaforma. Ricordiamo che la Golf nei prossimi anni sarà ulteriormente aggiornata per consentirle di rimanere in vendita a fianco della nuova generazione che però sarà solo elettrica.

ANCORA PRESTO PER L’ELETTRICO

Visto che la CUPRA Leon dovrebbe invece diventare un modello elettrico nel 2030 grazie alla piattaforma SSP, si prevede che invece SEAT manterrà la Leon con le motorizzazioni endotermiche per offrire ai clienti una doppia scelta: il modello CUPRA per chi cerca l’elettrico e quello SEAT per chi vuole motorizzazioni tradizionali. Il responsabile prodotto della casa automobilistica, Carlos Galindo, parlando con i colleghi inglesi di Autocar ha indicato che in generale la priorità per SEAT sarà quella di rendere il marchio più “giovane”. SEAT andrà quindi a posizionarsi come la “porta d’ingresso” del Gruppo Volkswagen.

Abbiamo ancora molti giovani clienti che vogliono acquistare una prima auto e avvicinarsi al marchio, e Seat rappresenta questi giovani clienti meglio di qualsiasi altro marchio.

Per i primi modelli elettrici a marchio SEAT pare che bisognerà attendere ancora diversi anni. Per il momento, la casa automobilistica spagnola punterà sull’ibrido.

Considerando come vediamo attualmente l’industria automobilistica, questa è la strada giusta da seguire con Seat: vedere come si evolverà finalmente l’elettrificazione.

Comunque, prima del grande aggiornamento della Leon, arriverà il nuovo restyling di Ibiza e Arona, molto importante per rilanciare le vendite di queste vetture, per renderle ancora competitive sul mercato.