Nuova Volkswagen Golf elettrica: ci sarà la GTI e sarà un'auto "mostruosa"

La prossima generazione della Volkswagen Golf sarà elettrica, poggerà sulla piattaforma SSP e dovrebbe debuttare attorno al 2028/2029. Si tratterà sempre di una “vera” Golf e quindi non mancherà nemmeno una più sportiva versione con marchio GTI. Modello che è già in sviluppo e parlando con i colleghi di AutoExpress, il CEO di Volkswagen Thomas Schäfer ha anticipato che la Volkswagen Golf GTI sarà un’auto “mostruosa” ad indicare che sarà in grado di offrire prestazioni molto elevate.

Alla fine del decennio presenteremo una Golf GTI elettrica, e sarà un’auto mostruosa. Sono molto soddisfatto dei progressi. È fantastica. Si può rendere emozionante, deve essere emozionante, deve essere autentica. Se portiamo una GTI, deve essere una vera GTI.

La Golf è un modello importantissimo per Volkswagen e con zero margine di errore su di un’auto iconica come questa, il lavoro per elettrificare la GTI è già in pieno svolgimento. Insomma, con un’auto simbolo come la Golf GTI, Volkswagen non può sbagliare. Il numero uno del marchio tedesco ha confermato pure che la vettura continuerà ad essere proposta con la trazione anteriore al contrario di una ID.3, invece, che dispone della trazione posteriore.

GOLF R ELETTRICA

Thomas Schäfer ha confermato che nei piani di Volkswagen c’è pure una Golf R elettrica che offrirà prestazioni ancora superiori perché resterà fedele al concept R di trasmettere la potenza a tutte e quattro le ruote. Ci sarà dunque un doppio motore che garantirà maggiore potenza. Ovviamente i dettagli ancora non ci sono visto che al debutto manca ancora moltissimo tempo ma pare evidente che la casa automobilistica tedesca abbia le idee ben chiare sul futuro della nuova Golf elettrica.

La Golf GTI elettrica non sarà comunque la prima GTI a batteria. La prossima ID.2 anche lei sarà proposta in una versione più sportiva e del resto questo modello era già stato anticipato in passato da un concept. Schäfer aggiunge che sarà la ID.2 la prima elettrica ad essere proposta in una versione GTI. Vettura definita “incredibile“. Il numero uno di Volkswagen promette che la Golf elettrica sarà ancora emozionante da guidare, come il modello endotermico. Lo sviluppo sta andando avanti grazie agli strumenti digitali, tanto che oggi i tecnici possono già sedersi virtualmente al suo interno. La casa automobilistica punta molto sulla Golf elettrica. Non rimane che attendere novità.

VIDEO