Volkswagen ID. Polo, l'ultimo teaser prima del debutto

La attesa è quasi finita. Domani, 29 aprile, Volkswagen svelerà ufficialmente la ID. Polo, la compatta 100% elettrica che segna uno dei lanci più importanti per il marchio tedesco degli ultimi anni. Erede spirituale di quella che per anni è stata chiamata ID.2 o ID.2all, la vettura porta con sé un cambiamento significativo già nel nome. Volkswagen ha deciso di abbandonare la sigla numerica per lasciare spazio ai nomi storici. La ID. Polo è il primo modello della nuova nomenclatura, e non sarà l’ultima.

Le novità del design

Nelle ore precedenti al debutto, Andreas Mindt (da poco più di un mese responsabile del design dell’intero Gruppo Volkswagen) ha condiviso su LinkedIn i primi bozzetti della vettura. Alcuni schizzi, accompagnati da poche parole che spiegano le principali novità, ovvero “una firma luminosa inconfondibilmente Volkswagen, superfici pulite, postura decisa, dettagli precisi”. Un’anticipazione che conferma però come il linguaggio stilistico della nuova ID. Polo vada in continuità con quello della concept ID.2all del 2023.

Motori e batterie

Dal punto di vista tecnico, sulla ID. Polo già sappiamo molte cose. La piattaforma è la MEB+, condivisa con la Cupra Raval e la Skoda Epiq, con trazione anteriore e nuovo motore APP 290. Al lancio saranno disponibili tre livelli di potenza: 85 kW (116 CV) e 99 kW (135 CV) con batteria LFP da 37 kWh (ricarica DC fino a 90 kW), e 155 kW (211 CV) con batteria NMC da 52 kWh per un’autonomia dichiarata fino a 450 km e ricarica rapida fino a 130 kW. La nuova ID. Polo misurerà 4.053 mm di lunghezza e avrà un bagagliaio da 435 litri (1.243 abbattendo i sedili). Il prezzo di partenza è fissato sotto i 25.000 euro, ma probabilmente questo prezzo riguarderà solamente gli allestimenti base. In estate arriverà anche la ID. Polo GTI da 226 CV, prima hot hatch elettrica della storia del marchio.

Dal punto di vista software, la ID. Polo introduce un sistema infotainment basato sul sistema operativo Android con display da 13”, strumentazione digitale da 10,25” e, novità rilevante rispetto ai modelli ID precedenti, pulsanti fisici per le funzioni principali. Un cambiamento che risponde alla nuova consapevolezza in materia per cui le funzioni principali delle auto, specialmente quelle legate alla sicurezza, devono avere comandi fisici e non touch.