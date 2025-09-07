Anteprima a Monaco per la Volkswagen ID. Polo: debutta nel 2026 a meno di 25.000 euro

Al Salone di Monaco, Volkswagen porta la nuova ID. Polo anche se ancora camuffata con pellicole che coprono la carrozzeria. Quella che un tempo era nota come ID.2, è un modello molto importante per la strategia della casa automobilistica dato che sarà il primo modello di una famiglia di compatte elettriche proposte attraverso i diversi marchi del Gruppo tedesco, proposte con un prezzo di partenza di 25.000 euro. Si tratta di una di segmento B che sarà presentata ufficialmente nella sua veste finale di produzione nel maggio del 2026.

SI PARTE DA MENO DI 25.000 EURO

L’appuntamento dell’IAA Mobility 2025 di Monaco non è solo l’occasione per vedere nuovamente da vicino il prototipo della nuova elettrica. Infatti, la casa automobilistica ha fornito alcuni nuovi dettagli. Nuova Volkswagen ID. Polo misura 4.053 mm lunghezza x 1.816 mm larghezza x 1.530 mm altezza, con un passo di 2.600 mm.



La nuova compatta elettrica poggerà sulla piattaforma MEB+ e non sulla MEB Entry come si pensava inizialmente. Ci sono nuovi dettagli sui powertrain? Ancora nulla purtroppo. Tuttavia, Volkswagen ha fatto sapere che al momento del lancio sul mercato nel 2026 saranno disponibili tre versioni di equipaggiamento. Tutti i modelli verranno lanciati sul mercato con una batteria ad alta efficienza di nuova concezione, funzione di ricarica DC di serie e trazione anteriore. Previsti tre livelli di potenza. A seguire arriverà anche la ID. Polo GTI con 226 CV.

Nuova Volkswagen ID. Polo potrà contare anche sugli ultimi sistemi ADAS sviluppati dalla casa automobilistica come l’ultima generazione del “Travel Assist" che, tra l’altro, consente un cambio di corsia automatico e offre per la prima volta il riconoscimento dei semafori. Altrettanto nuovi in questa categoria: il “Park Assist Plus" con funzione Memory e la telecamera a 360° “Area View". Infine, confermato che il prezzo di partenza sarà inferiore ai 25.000 euro.