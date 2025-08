BMW, Mercedes, Renault e gli altri: le più grandi novità del Salone di Monaco 2025

Il Salone di Monaco 2025 (9-14 settembre) si preannuncia ricco di novità con il debutto di diversi nuovi modelli importanti. Volkswagen, BMW, Mercedes, Renault, Polestar, giusto per fare alcuni nomi tra i più importanti, sfrutteranno questo palcoscenico per svelare al pubblico le loro nuove vetture. Pensiamo ad esempio alla nuova BMW iX3 che poggerà sulla piattaforma Neue Klasse che sarà alla base di tutte le future elettriche della Casa tedesca. Ci sarà anche Volkswagen che sfrutterà il Salone per presentare la nuova ID.2, modello fondamentale per la sua strategia di elettrificazione. Insomma, ci saranno davvero tantissime novità. Ecco le più importanti che i visitatori potranno ammirare.

AUDI

IAA Mobility 2025) un Sarà presentato per la prima volta a Monaco di Baviera () un nuovo concept

Audi che offrirà un’anteprima del nuovo stile del marchio, sotto la guida del responsabile del design Massimo Frascella. Non si sa ancora quale tipo di auto sarà presentata in anteprima, ma l’amministratore delegato Gernot Döllner ha confermato in passato che Audi presenterà solo concept car con un vero intento di produzione e che sarà “un passo audace" per il marchio e il suo design. Che si tratti di una sportiva ispirata alla TT originale?

BMW

CUPRA

Al Salone di Monaco 2025 scopriremo la nuova BMW iX3 nata sulla. Il SUV elettrico porterà al debutto tutte le ultime tecnologie sviluppate dalla Casa automobilistica tedesca. Sarà venduta insieme all’attuale X3 a benzina di quarta generazione e proporrà nuovi motori e batterie di nuova concezione che permetteranno maggiore autonomia e tempi di ricarica ridotti.

HYUNDAI

Cupra presenterà unache dovrebbe anticipare il nuovo stile degli interni che vedremo sui futuri modelli. Inoltre, ancora più importante, la Cupra Raval farà il suo debutto al Salone. Sarà il veicolo elettrico più piccolo del marchio spagnolo, posizionandosi al di sotto della Born. Strettamente, sarà commercializzato a partire da circa. Rispetto al modello tedesco, presenterà uno stile più sportivo che strizza l’occhio ai clienti più giovani.

MERCEDES

La casa coreana si appresta a presentare un. Si dovrebbe trattare della IONIQ 2 , strettamente imparentata con la KIA EV2. Segmento B e qualcuno già la vede come una sorta di alternativa elettrica alla Bayon. Vettura che colmerà il divario tra Inster e Kona Electric e andrà a sfidare direttamente modelli del calibro della Renault 4 e della Volvo EX30.

Mercedes-AMG sta preparando una rivale della

Porsche 911 GT3 RS,

nuova Concept AMG GT Track Sport, basata sulla seconda generazione di AMG GT e c’è chi la vede già come l’erede dell’AMG GT Black Series. Le novità non sono finite perché al Salone di Monaco debutterà pure la furgone elettrico VLE. dotata di motore V8. Sarà presentata in anteprima la, basata sulla seconda generazione di AMG GT e c’è chi la vede già come l’erede dell’AMG GT Black Series. Le novità non sono finite perché al Salone di Monaco debutterà pure la nuova Mercedes GLC elettrica che andrà a contrapporsi alla nuova BMW iX3. Il nuovo SUV sarà proposto sia con uno e sia con due motori elettrici. In futuro arriverà pure una variante AMG. Al Salone vedremo anche il prototipo del nuovo

POLESTAR

RENAULT

A Monaco saranno tolti i veli sulla Polestar 5, una GT elettrica ad alte prestazioni che dovrebbe racchiudere al suo interno tutta la tecnologia che la casa automobilistica ha sviluppato fino a questo momento. Disporrà di un’architettura a 800 V e di una potenza che si dovrebbe avvicinare ai 900 CV per offrire prestazioni elevatissime.

SKODA

Per la casa francese il Salone di Monaco sarà molto importante dato che debutterà la sesta generazione della Renault Clio , vera best seller europea. Dopo mesi di foto spia ed indiscrezioni, finalmente vedremo il modello di serie che probabilmente sarà poi commercializzato tra la fine dell’anno e l’inizio del 2026. Il Salone dovrebbe essere l’occasione per scoprire anche la nuova Renault Twingo elettrica , altro modello molto importante per la strategia del marchio francese.

VOLKSWAGEN

Tra le piccole elettriche del Gruppo Volkswagen, al Salone di Monaco vedremo anche la nuova Skoda Epiq , un B-SUV anticipato in passato da un concept e protagonista di diverse foto spia. Strettamente correlato con la Volkswagen ID.2 dato che condividerà la stessa meccanica, sarà proposto ad un prezzo di partenza di circa. Inoltre, sarà portato al debutto anche unche anticiperà la prossima generazione della Octavia Station Wagon.

Un pieno di novità per Volkswagen. Al Salone di Monaco debutterà la ID.2 che sarà proposta ad un prezzo di partenza die assieme alla Cupra Raval e alla Skoda Epiq fa parte dell’offensiva del Gruppo tedesco nel segmento delle piccole elettriche più accessibili. Per dimensioni e posizionamento, è vista come un’alternativa elettrica alla Volkswagen Polo. Le novità non sono però finite perché vedremo il, sostanzialmente la versione crossover della ID.2Non si tratterà di una presentazione in senso stretto perché lasarà svelata poche settimane prima. Tuttavia, al Salone di Monaco 2025 farà la sua prima apparizione pubblica. Modello best seller del marchio tedesco che porterà al debutto la nuova motorizzazione Full Hybrid.