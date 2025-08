Questa bici elettrica si ricarica in meno di 15 minuti

Solo 15 minuti per ricaricarla, anzi, volendo essere più precisi, secondo Morelle la sua è l’unica bici elettrica al mondo in grado di ricaricare in un tempo così ridotto. La startup californiana scommette molto sulla sua nuova eBike che non è solo un concept dato che si punta a consegnare i primi esemplari all’inizio del 2026. La nuova bici elettrica a pedalata assistita di Morelle vuole quindi risolvere uno dei limiti di queste due ruote e cioè i tempi necessari per ricaricare la batteria. Infatti, in alcuni casi ci volgono diverse ore per un pieno di energia. Ma come è stato possibile ridurre a così poco il tempo per la ricarica? Il segreto, secondo la società, è nell’utilizzo di processi di apprendimento automatico e di materiali avanzati come gli anodi di silicio. Normalmente, nel settore delle eBike si utilizza una tecnologia a base di grafite.

PRONTA PER LA VENDITA

Grazie alla tecnologia sviluppata da Morelle, le batterie di questa nuova bici elettrica sono in grado dicontro una media del settore di appena 300 W. Un modello proprietario dimonitora costantemente da remoto lo stato di salute della batteria e ne migliora dinamicamente la durata in base ai profili di utilizzo individuali. Curiosità, le batterie sono compatibili con le stazioni di ricarica per veicoli elettrici di Livello 2. Nessun problema di affidabilità perché secondo l’azienda, l’accumulatore per ricaricarsi perLa tecnologia che è stata realizzata per l’eBike non è stata sviluppata solo per questo utilizzo. L’azienda ha infatti spiegato a Forbes che queste batterie sono quasi identiche a quelle richieste per l’. Delle specifiche esatte della bici non sappiamo moltissimo. Pesa attorno ai 13,5 kg e la batteria presenta una capacità di 350 Wh, quanto basta, spiega l’azienda, per un’ora di pedalata. L’arriva fino ad una. Quindi, non è compatibile con le normative europee. Il costo?e per chi la vuole già preordinare è richiesto un anticipo di 50 dollari.