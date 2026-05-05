Ride1Up batte tutti, ecco la prima bici elettrica allo stato semi-solido

Il produttore di biciclette elettriche con sede a San Diego, California, Ride1Up, si è probabilmente appena ritagliato un posto nei libri di storia, annunciando oggi la prima bicicletta elettrica al mondo con una batteria allo stato semi-solido, la Ride1Up Revv1 EVO.

Non è la solita promessa da laboratorio destinata a svanire nel nulla. Mentre colossi come Giant avevano annunciato tecnologie simili solo il mese scorso, Ride1Up ha bruciato tutti sul tempo, posizionandosi per consegnare concretamente quella che potrebbe essere la svolta tecnologica più importante degli ultimi anni.

Tecnologia “ponte”: perché il gel è meglio del liquido

Per capire la portata di questo cambiamento, dobbiamo guardare dentro il “cuore" della bici. Quasi tutte le e-bike attuali utilizzano celle agli ioni di litio con un elettrolita liquido infiammabile. La Revv1 EVO cambia le regole: la sua batteria da 52V 20Ah (circa 1 kWh) sostituisce quel liquido con un materiale simile a un gel.

Questa tecnologia, definita “stato semi-solido", funge da ponte verso il futuro. Non è ancora il costosissimo “stato solido" totale che sognano i produttori di auto, ma ne cattura i vantaggi principali rendendoli accessibili oggi. Il risultato? Una stabilità termica senza precedenti, maggiore sicurezza e una longevità che promette di cambiare radicalmente il rapporto tra l’utente e il proprio mezzo.

Una batteria che dura quanto la bicicletta (o quasi)

Il vero punto debole di ogni “ciclista elettrico" è sempre stato lo spettro della batteria che “muore" dopo tre o quattro anni. Con la Revv1 EVO, l’equazione dovrebbe cambiare: la batteria è stata infatti testata per oltre 1.200 cicli di carica prima di scendere all’80% della sua capacità iniziale. Parliamo di oltre il doppio rispetto ai 500 cicli standard.

Tradotto nella vita di tutti i giorni, significa che se ricaricate la bici tre volte a settimana, la batteria vi accompagnerà per 8 o 10 anni di pedalate regolari. Ma non è solo una questione di durata nel tempo. E’ anche una questione di tempo risparmiato. Grazie a un caricatore ultra-potente da 9A (contro i classici 2A), potrete fare il pieno di energia in appena due ore, senza stressare le celle o accorciarne la vita.

Con Revv1 EVO l’azienda dichiara inoltre di mantenere il 70% della capacità anche a -20°C, una prestazione impensabile per il litio tradizionale.

Non solo una batteria: muscoli e stile da ciclomotore

Sotto questa pelle tecnologica, la Revv1 EVO resta una “belva” da strada. Mantiene lo stile iconico da moped (ciclomotore), con un motore da 750W capace di picchi superiori e pneumatici “fat” da 20×4 pollici pronti a divorare l’asfalto o lo sterrato leggero.

La ciclistica è stata affinata:

sospensioni: 160 mm all’anteriore e 90 mm al posteriore;

160 mm all’anteriore e 90 mm al posteriore; freni: idraulici a 4 pistoncini per una frenata millimetrica;

idraulici a 4 pistoncini per una frenata millimetrica; capacità di carico: un telaio robusto che regge fino a 181 kg , superando molte rivali biammortizzate;

un telaio robusto che regge fino a , superando molte rivali biammortizzate; design: baricentro più basso e manovrabilità migliorata rispetto al passato.

Un investimento sul lungo termine

La qualità ha un costo, ma è più ragionevole di quanto si pensi. La Revv1 EVO è stata lanciata oggi a 2.395 dollari. Sono circa 400 dollari in più rispetto alla versione standard, un sovrapprezzo che si ripaga ampiamente se consideriamo che la batteria durerà il triplo del tempo, evitandoci una sostituzione costosa dopo pochi anni.

L’unico neo? La pazienza. I preordini sono aperti da oggi, ma le spedizioni inizieranno ad agosto. Tuttavia, Ride1Up ha costruito una solida reputazione in quasi un decennio di attività: l’attesa sembra essere un prezzo equo per portarsi a casa un pezzo di storia della mobilità elettrica. Ride1Up ha mirato all’anello più debole della catena e lo ha rinforzato. Se questo standard dovesse prendere piede, il futuro delle e-bike non sarà più fatto di piccoli aggiornamenti, ma di mezzi che durano una vita intera.