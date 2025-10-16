Nilox J2, la nuova eBike pieghevole per una mobilità urbana più smart
Arriva sul mercato una nuova eBike pieghevole da utilizzare per rendere più agevoli gli spostamenti nei centri urbani delle grandi città
Nilox J2 è una nuova eBike pieghevole pensata per rendere la mobilità quotidiana nelle grandi città molto più semplice. Questa nuova bici elettrica a pedalata assistita è stata pensata per essere il mezzo ideale per percorrere il cosiddetto “ultimo miglio” e si piega facilmente per poter essere trasportata senza problemi su treni, metropolitane o nel bagagliaio dell’auto.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Adatta per i tragitti urbani, questa nuova eBike pieghevole pesa 19,5 kg (18 kg senza batteria) ed è in grado di trasportare un carico massimo di 100 kg. Nilox J2 è dotata di un telaio in acciaio e si piega in poche e semplici mosse. Troviamo un motore elettrico sul mozzo posteriore di tipo brushless High Speed da 36 V – 250 W (35 Nm), abbinato ad una batteria removibile da 36 V – 6 Ah (216 Wh) in grado di offrire un’autonomia di circa 30 km. La percorrenza massima ovviamente come in tutte le bici elettriche a pedalata assistita varia a seconda di diversi parametri come il peso del ciclista, il tipo di percorso ed il livello di assistenza utilizzato. L’accumulatore da una presa di corrente si ricarica in circa 4 ore.
La dotazione della nuova Nilox J2 prevede anche 5 livelli di assistenza, freni V-brake, luci LED anteriori e posteriori e display LED. Questa nuova eBike pieghevole dispone pure di ruote da 16 pollici ed è proposta sul mercato nella colorazione sabbia.
PREZZO
Quanto costa la nuova Nilox J2? Questa eBike pieghevole si può comprare a 799,95 euro. Giovanni Testa, Direttore Generale di Esprinet che controlla Nilox, ha commentato:
Con la nuova J2 vogliamo offrire una valida alternativa al monopattino: una e-bike compatta, leggera e facile da trasportare, che unisce praticità e sicurezza per rispondere alle nuove esigenze della mobilità urbana.