Nilox J2, la nuova eBike pieghevole per una mobilità urbana più smart

Nilox J2 è una nuova eBike pieghevole pensata per rendere la mobilità quotidiana nelle grandi città molto più semplice. Questa nuova bici elettrica a pedalata assistita è stata pensata per essere il mezzo ideale per percorrere il cosiddetto “ultimo miglio” e si piega facilmente per poter essere trasportata senza problemi su treni, metropolitane o nel bagagliaio dell’auto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Adatta per i tragitti urbani, questa nuova eBike pieghevole pesa 19,5 kg (18 kg senza batteria) ed è in grado di trasportare un carico massimo di 100 kg. Nilox J2 è dotata di un telaio in acciaio e si piega in poche e semplici mosse. Troviamo un motore elettrico sul mozzo posteriore di tipo brushless High Speed da 36 V – 250 W (35 Nm), abbinato ad una batteria removibile da 36 V – 6 Ah (216 Wh) in grado di offrire un’autonomia di circa 30 km. La percorrenza massima ovviamente come in tutte le bici elettriche a pedalata assistita varia a seconda di diversi parametri come il peso del ciclista, il tipo di percorso ed il livello di assistenza utilizzato. L’accumulatore da una presa di corrente si ricarica in circa 4 ore.

La dotazione della nuova Nilox J2 prevede anche 5 livelli di assistenza, freni V-brake, luci LED anteriori e posteriori e display LED. Questa nuova eBike pieghevole dispone pure di ruote da 16 pollici ed è proposta sul mercato nella colorazione sabbia.

PREZZO

Quanto costa la nuova Nilox J2? Questa eBike pieghevole si può comprare a 799,95 euro. Giovanni Testa, Direttore Generale di Esprinet che controlla Nilox, ha commentato: