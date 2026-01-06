L'idea di Bosch per proteggere le eBike: questa soluzione aiuta a rendere invendibili quelle rubate

Le eBike hanno prezzi molto elevati e chi le acquista vuole essere sicuro di poterle proteggere nel migliore dei modi. Certo, dei buoni lucchetti possono aiutare, e i localizzatori GPS potrebbero rendere più semplice ritrovare una bici rubata. Tuttavia, una volta che i ladri hanno agito, per i malviventi l’obiettivo principale è quello di rivendere la bici elettrica il più velocemente possibile. Ed è proprio qui che Bosch intende agire con una nuova soluzione presentata al CES 2026 di Las Vegas.

COME RENDERE INVENDIBILI LE EBIKE RUBATE

L’idea è molto semplice. Grazie ad un nuovo aggiornamento software, Bosch permetterà di contrassegnare come rubate eBike e batterie nell’app eBike Flow. Funzionalità che arriverà all’interno dell’app a partire dalla fine del mese di gennaio. Se un’eBike o una batteria vengono contrassegnate come rubate, possono essere identificate come tali all’interno dell’intero ecosistema digitale di Bosch eBike Systems. Tutti coloro che tenteranno di collegarsi ad un’eBike contrassegnata come rubata attraverso l’app eBike Flow riceveranno un avviso di furto, completo dei numeri di serie dei componenti interessati. Allo stesso tempo, il proprietario originale viene avvisato e la bici viene bloccata definitivamente dalla connessione all’app. Ciò significa niente nuovi aggiornamenti OTA, stop alla possibilità di selezionare modalità di guida personalizzate e niente accesso alle funzionalità digitali offerte Bosch.

Anche i rivenditori non sono esclusi. Se una bici rubata viene portata in assistenza, il DiagnosticTool di Bosch la segnala immediatamente. Questa novità rende molto più difficile per le bici rubate rientrare silenziosamente sul mercato visto che sarà molto più semplice identificare la loro reale provenienza. Ma come funziona questo sistema di “marcatura" che permette di contrassegnare le bici elettriche come rubate? L’ecosistema sviluppato da Bosch collega digitalmente motore, batteria e display a uno specifico profilo utente. Una volta che una bicicletta viene contrassegnata come rubata, tale stato viene memorizzato centralmente e può essere rimosso solo dal proprietario originale.

Non è una soluzione perfetta ma potrebbe rendere meno appetibile per i ladri il furto di una bici elettrica. Questa soluzione va ad aggiungersi alle protezione antifurto di Bosch eBike Systems come eBike Lock, eBike Alarm e Battery Lock.