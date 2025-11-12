Bafang porta le batterie allo stato semi-solido nel mercato delle bici elettriche

La tecnologia della batterie sta continuando a fare importanti passi avanti. Se le batterie allo stato solido non sono ancora pronte, da un po’ di tempo sono arrivate quelle allo stato semi-solido. Ovviamente parliamo di auto elettriche. Eppure anche nel campo delle eBike si innova perché a EICMA 2025, Bafang ha presentato la prima batteria allo stato semi-solido mai installata in un’eBike di produzione. Si, esatto, non si tratta di un prototipo perché a breve sarà utilizzata su modelli di bici elettriche normalmente in vendita. Al momento, però, non si sa ancora esattamente quali saranno le eBike che saranno dotate di tale novità tecnica.

MAGGIORE DENSITÀ ENERGETICA

Le batterie allo stato semi-solido di Bafang sono state sviluppate dalla sua controllata T&D. I vantaggi? Soprattutto la maggiore densità energetica. Mentre la maggior parte delle batterie per bici elettriche oggi ha una densità energetica di circa 150-250 Wh/kg, queste nuove batterie vanno oltre, nell’intervallo 250-350 Wh/kg, a seconda della configurazione. Inoltre, le celle sono state sviluppate per offrire una lunga durata. L’azienda garantisce almeno il 70% della capacità originale dopo 1.500 cicli carica/scarica. Maggiore densità energetica significa poter realizzare batterie più leggere e sappiamo bene quanto in una bici, anche elettrica, il peso sia fondamentale.

Inoltre, Bafang fa sapere che le sue batterie allo stato semi-solido per eBike sono anche più sicure. Infatti, superano il test di penetrazione con il chiodo senza prendere fuoco.

PRONTA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Come detto, non si tratta di un prototipo ma di una batteria pronta ad essere commercializzata. Dovrebbe debuttare sui primi modelli di bici elettriche entro la fine del 2025, al più tardi all’inizio del 2026. Per scoprire su quali modelli, dovremo attendere i primi annunci. Sarà interessante capire anche eventuali differenze di prezzo rispetto alle eBike dotate delle batterie agli ioni di litio tradizionali.