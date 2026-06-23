Engwe Zip: l'e-bike pieghevole che si ricarica come un laptop

Silenziose, capaci di coprire lunghe distanze e facili da gestire. Le ultime biciclette elettriche si stanno confermando lo strumento più efficace per battere il traffico urbano. Tra le novità destinate ai pendolari spicca la Engwe Zip. Parliamo di una e-bike pieghevole progettata con un obiettivo preciso. Quello di eliminare i due veri punti deboli dei veicoli elettrici da città. Ovvero l’ingombro e la frequenza di ricarica.

Design compatto e stabilità su strada

La Engwe Zip si sviluppa attorno a un telaio dalle linee pulite. Concepito per essere ripiegato in pochi secondi con movimenti fluidi. Una volta chiusa, la bici riduce al minimo l’ingombro, permettendo di caricarla nel bagagliaio dell’auto, infilarla sotto la scrivania in ufficio e, soprattutto, trasportarla sui mezzi pubblici affollati.

Attenzione. La compattezza non ne pregiudica la sicurezza. La distribuzione dei pesi e la scelta delle ruote sono state calibrate per garantire stabilità alla guida e assorbire le sollecitazioni del pavé cittadino e delle strade dissestate.

Motore a norma UE e sensore di coppia

Il costruttore cinese ha sviluppato la Engwe Zip per i requisiti tecnici e legali del mercato europeo. Il motore posteriore da 250 W (con 40 Nm di coppia) lavora insieme a un sensore di coppia, superando i vecchi sensori di cadenza tipici dei modelli low-cost. Invece di calcolare solo i giri del pedale, questo sistema misura la forza reale impressa dai piedi: l’aiuto elettrico diventa così immediato, proporzionale e fluido, lasciando la sensazione della classica pedalata naturale. Per rispettare le normative UE sulle e-bike, l’elettronica di bordo taglia l’assistenza non appena si raggiungono i 25 km/h.

Ricarica flessibile tramite USB-C

La batteria rimovibile LG da 360 Wh garantisce un’autonomia eccelsa. In condizioni ottimali e a bassi consumi, tocca i 120 chilometri con una sola carica. Si tratta di una percorrenza che permette di coprire gli spostamenti di un’intera settimana lavorativa senza dover cercare una presa di corrente.

La vera innovazione del comparto energetico è però la flessibilità: la batteria supporta la ricarica USB-C Power Delivery (PD) da 100 W, il che significa che può essere ricaricata utilizzando un comune caricatore per notebook. All’occorrenza, l’accumulatore può essere sfruttato anche come powerbank per alimentare dispositivi esterni come smartphone o tablet.

Sicurezza, componentistica e prezzo

Il controllo del mezzo è garantito da un impianto frenante a disco idraulico con rotori da 160 mm e da un cambio Shimano a 7 rapporti. Per compensare la mancanza di sospensioni sul telaio e migliorare il comfort di marcia, la bici monta un reggisella ammortizzato, oltre a un sistema di luci integrate di serie. La Engwe Zip viene proposta a un prezzo di listino di 1.099 euro.