Totem Automobili presenta Euforia, la Giulia rinasce grazie a una cravatta

Si chiama Euforia ed è sinonimo di eleganza e maestria artigianale nel segno della realizzazione di cravatte e articoli di abbigliamento di lusso E. Marinella. Un’icona dello stile milanese si unisce alla tradizione sartoriale napoletana che trascende il tempo grazie alla dedizione dei tecnici di Totem Automobili. Specializzata in “restomod” di lusso, l’azienda impreziosisce l’estetica classica delle Alfa Romeo leggendarie con tecnologie moderne.

La Giulia griffata Totem Automobili rappresenta una chicca unica per il grado di personalizzazione degli interni e degli esterni, ispirandosi al passato e alla maison partenopea celebre per le sue cravatte in seta realizzate a mano. Non a caso è venuta fuori un’auto con uno stile che non è passato inosservato all’ultimo Concorso d’Eleganza di Villa d’Este.

Accattivante come poche

Di restomod della mitica Giulia ne abbiamo ammirarti diversi negli ultimi anni, ma le personalizzazioni firmate assieme a E. Marinella, aggiungono un tocco esotico. Il secondo capitolo della partnership tra le due aziende italiane, dopo la Marinella presentata alla Monterey Car Week 2025, aggiunge un aspetto iconico, grazie alla presenza di una speciale seta stampata a mano proveniente dall’archivio E. Marinella del 1985, utilizzata come elemento decorativo nell’abitacolo.

Con l’associazione ai rivestimenti in pelle Nappa blu cobalto e a una serie di dettagli realizzati su misura, i materiali impiegati calzano a pennello con accessori prestigiosi, come una borsa da viaggio dedicata e un portacravatte integrato all’interno della vettura. La Giulia Euforia spicca con una verniciatura triplo strato ispirata alle sportive italiane degli anni ‘70, mentre svariati elementi sono rifiniti con dettagli in nickel satinato e fibra di carbonio a vista.

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Dettagli rifiniti con amore

In qualsiasi punto dell’abitacolo, come vedrete nel post IG in alto, la vettura vanta dei dettagli unici. Il volante in alluminio ricavato dal pieno è rivestito in pelle e fibra di carbonio, i sedili a regolazione elettrica sono sviluppati con Sabelt, e la chiave in acciaio inossidabile è ricavata dal pieno con persino il cielo del tetto in pelle rifinito con cuciture a mano.

Il motore è un V6 biturbo di 2,8 litri prodotto da Totem in collaborazione con Italtecnica Engineering, in grado di erogare 640 CV e associato a un cambio manuale a sei marce con schema transaxle posteriore. Questo capolavoro tutto italiano è completato da uno scarico Capristo a valvola elettronica regolabile dall’abitacolo e dalle avanzatissime sospensioni elettroniche ORAM, che permettono di modificare separatamente la taratura degli ammortizzatori anteriori e posteriori. La nuova incarnazione della Giulia prodotta in collaborazione con E.Marinella non sarà dimenticata facilmente dagli alfisti.