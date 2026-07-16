Alfa Romeo, le nuove Giulia e Stelvio in fase di studio: c'è ancora speranza

La Casa del Biscione non ha dimenticato l’evoluzione di due dei modelli più importanti dell’attuale gamma. Gli appassionati sono in trepidante attesa di valutare lo sviluppo della berlina Giulia e del SUV Stelvio, dopo i tanti anni trascorsi a trovare la chiave di un progresso ancora in fase di analisi.

Inizialmente le due vetture milanesi erano state concepite per diventare completamente elettriche, poi il lancio della Stelvio è stato posticipato per fare spazio a una versione ibrida, ma entrambi i nomi sembravano completamente scomparsi dai piani di Alfa Romeo. I numeri di Stellantis sull’elettrico si sono dimostrati al di sotto delle aspettative e si è deciso di cambiare rotta. Al posto dei precedenti progetti green è comparsa la singola voce “Nuovo segmento D (in fase di studio)“, ed è bastata questa dicitura per alzare l’hype.

La verità di Stellantis

Su Carscoops è emerso che, dopo un contatto con il Gruppo italo-francese, c’è stato un chiarimento sul “D-Segment" ancora in fase di valutazione. Le uniche proposte di segmento D emerse nell’Investor Day 2026 erano le attuali Giulia e Stelvio, in produzione rispettivamente dal 2015 e dal 2016. La berlina e il SUV prolungheranno la loro vita in listino sino al 2028, con il ritorno in produzione della Quadrifoglio con motore V6.

La roadmap Stellantis 2030 ha fatto emergere ben cinque modelli Alfa Romeo di prossima uscita. Il major milanese punta su una Junior rinnovata, un SUV compatto destinato a sostituire la Tonale, una berlina compatta premium e altri progetti della Bottega Fuoriserie e il modello di segmento D senza nome, avvolto ancora dal mistero.

La vision di Alfa Romeo

Stellantis in Nord America è stata contatta dai colleghi di Carscoops per scoprire se Alfa Romeo avesse altri piani per il futuro. Il portavoce ha risposto con la seguente dichiarazione:

“Tutti i futuri prodotti vengono valutati mercato per mercato, incluso il Nord America, per garantire il giusto equilibrio tra posizionamento del marchio, aspettative dei clienti e sostenibilità a lungo termine. Alfa Romeo rimane fortemente impegnata nel mercato nordamericano, con una chiara attenzione ai segmenti premium, all’eccellenza del prodotto e alla crescita sostenibile”.

Il portavoce ha aggiunto: “Alfa Romeo ha una solida programmazione di prodotti globali in fase di sviluppo. Questa include una Junior rinnovata, un C-SUV di nuova generazione sulla piattaforma STLA Medium, una nuova hatchback di segmento C ispirata a modelli iconici Alfa Romeo, le future evoluzioni di Giulia e Stelvio nel segmento D e nuovi progetti esclusivi few-off sviluppati da Bottega Fuoriserie a seguito del successo della 33 Stradale”.

La Giulia perderà le sue origini di berlina per assumere una forma da crossover fastback? Per ora è troppo presto per dirlo, ma pare ovvio che un’auto a ruote alte abbia maggiore possibilità di sfondare nell’attuale mercato. Ma una cosa è chiara, le future Giulia e Stelvio non sono state cancellate.