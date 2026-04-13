Giulia Quadrifoglio: il modello all'asta negli USA che nessuno compra

Ci sono storie di motori che a volte spiegano quanto sia profondo il solco tra il fascino di un marchio e la realtà del mercato. E questa è la storia di un’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Finita all’asta negli Stati Uniti ma che nessuno vuole. Un racconto di amore non corrisposto che lascia l’amaro in bocca agli appassionati del Biscione. Sulla carta? Una vettura che ha tutte le carte in regola per scatenare una guerra di rilanci. Ma la realtà d’oltreoceano ha restituito un verdetto gelido.

Il giallo che non ha incantato l’America

Il modello di cui parliamo è del 2023. Spinto dal celebre V6 biturbo da 510 cavalli. E a rendere l’esemplare ancora più di appeal è la sua livrea. Un raro Ocra Lipari Tricoat, quel giallo metallizzato profondo che in Europa fa battere il cuore ai collezionisti. Nonostante i 25 rilanci e una pioggia di commenti… ebbene, l’asta si è chiusa lo scorso 8 aprile con un nulla di fatto.

L’offerta più alta non è andata oltre i 44.750 dollari, restando ben lontana dal prezzo di riserva fissato dal venditore. Lo stesso venditore che ha persino confessato di aver ricevuto offerte più alte dai concessionari locali. Segno che il mercato dei privati sta vivendo una fase di stallo preoccupante per la berlina italiana.

Il peso dei chilometri e l’ombra dell’affidabilità

Ma perché quest’auto sta faticando a trovare casa? In realtà non è solo questione di estetica. L’esemplare in questione segna circa 65 mila chilometri sul contachilometri. Un numero che per il mercato statunitense, spesso abituato a percorrenze diverse su auto di questo segmento, probabilmente inizia a pesare. A questo si sono aggiunti alcuni dettagli che i puristi non hanno gradito. Come la presenza di cerchi non originali e una garanzia estesa che richiedeva un esborso extra per il passaggio di proprietà.

C’è però un elemento più profondo che continua a frenare le ambizioni di Alfa Romeo negli Stati Uniti. Nonostante i passi da gigante fatti con gli ultimi Model Year in termini di solidità e software, il fantasma dei difetti di gioventù dei primi modelli sembra non voler abbandonare i saloni americani.

Due continenti divisi dal cuore e… dal portafoglio

Questa vendita mancata apre una riflessione più ampia sul futuro del marchio nel Nord America. Per molti utenti intervenuti nella discussione dell’asta, la soglia dei 50 mila dollari è diventata un muro quasi invalicabile per le Giulia usate, indipendentemente dall’allestimento. È la fotografia di un mercato “freddo", che fatica a riconoscere alla berlina del Biscione quello status di instant classic che invece le viene attribuito con naturalezza nel Vecchio Continente.

In Europa, probabilmente, una Giulia Quadrifoglio in quella configurazione sarebbe andata a ruba in pochi giorni. Qui la guardiamo per quello che rappresenta: l’ultimo ruggito di un’epoca analogica, un’auto emozionante che sta diventando merce rara. Oltreoceano, invece, la razionalità (e un briciolo di pregiudizio) sembra avere ancora la meglio sul cuore sportivo.