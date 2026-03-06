Alfa Romeo, solo per la Germania una Giulia Quadrifoglio molto speciale

Un tempo non era così difficile incontrare delle Alfa Romeo con il Quadrifoglio Oro, basti pensare alle varie Alfetta, Alfa 90, Alfa 6, Alfa 33 che hanno caratterizzato la prima metà degli anni ’80 del secolo scorso. Bene, le versioni con quel simbolo rappresentavano l’apice della gamma del Biscione e adesso è tornato. In Germania, per festeggiare il reintegro dell’ordinabilità di Giulia e Stelvio Quadrifoglio, che perdurerà fino al 2027, è stata realizzata la versione esclusiva Giulia Quadrifoglio Oro, pensata per gli alfisti teutonici dal cuore sportivo.

Un modello molto amato

La scelta di fornire alla Germania questa sfiziosa opportunità non è casuale: negli ultimi dieci anni, nessun altro mercato al mondo ha acquistato così tante Giulia Quadrifoglio né ha conferito al modello altrettanti riconoscimenti di prestigio. Anche di recente la berlina italiana ha ottenuto l’ennesimo premio, di una lista ormai infinita, dal pubblico tedesco. Dunque, perché non celebrare questo legame così intenso con una variante veramente carismatica.

Christine Schulze Tergeist, Managing Director dei Premium Brands di Stellantis Germania, ha sottolineato con orgoglio come questo modello speciale, mai creato prima per un singolo mercato, intenda celebrare una passione profonda che si è innescata fra la Giulia e il pubblico teutonico Il nome “Quadrifoglio Oro” evoca un passato glorioso, mentre l’oro è simbolo di eccellenza, prestigio e successo. Un connubio perfetto.

Le caratteristiche principali

L’estetica della Giulia Quadrifoglio Oro è un trionfo di dettagli di rilievo: il logo del Quadrifoglio esterno è circondato da una cornice dorata, mentre le pinze dei freni risplendono nella stessa tonalità metallica. All’interno, l’abitacolo si trasforma in un salotto sportivo dove le cuciture dorate impreziosiscono i sedili, la plancia e i pannelli porta, culminando nel logo Alfa Romeo ricamato in oro sui poggiatesta.

La versione di lancio, poi, si presenta nella classica livrea Rosso Alfa, ma i clienti potranno scegliere anche tonalità come il Nero Vulcano, il Verde Montreal o il Rosso Etna. Tra gli optional più desiderati figurano il tetto in fibra di carbonio a vista e l’impianto di scarico in titanio firmato Akrapovič.

Il V6 è al suo posto

Sotto questa pelle raffinata batte il leggendario motore 2.9 litri V6 Biturbo da 520 CV (382 kW), capace di spingere la Giulia a una velocità massima superiore ai 300 km/h. La dinamica di guida è affinata da tecnologie derivate dal mondo delle corse, come il differenziale meccanico a slittamento limitato Alfa Q2, le sospensioni attive e l’Alfa Active Aero Splitter in carbonio

Listino prezzi

La Giulia Quadrifoglio Oro è proposta a partire da 103.000 euro, un prezzo simbolico che omaggia il 103° anniversario del simbolo del quadrifoglio, nato nel 1923. Per la Giulia Quadrifoglio standard il listino parte da 100.700 euro, mentre per lo Stelvio da 108.800 euro. Sebbene non ci sia un limite di pezzi, la produzione è limitata nel tempo: la finestra di ordinazione si chiuderà presumibilmente a giugno 2026.