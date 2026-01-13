Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio, c'è la conferma: arrivano nel 2028

Le nuove generazioni di Alfa Romeo Stelvio e Giulia sono state rimandate. Come sappiamo, in origine dovevano essere solamente elettriche ma poi i piani sono cambiati e si è deciso di proporle anche con motorizzazioni ibride. Ci vuole però tempo per aggiornare il progetto e intanto le attuali generazioni del SUV e della berlina continueranno ad essere prodotte fino al 2027. Ma quando arriveranno davvero i nuovi modelli? C’è una data certa perché il CEO di Alfa Romeo, Santo Ficili, durante un’intervista con i colleghi di alVolante, ha confermato che le nuove Stelvio e Giulia arriveranno nel 2028. L’attesa per vedere i nuovi modelli sarà, quindi, ancora lunga.

La data in realtà non stupisce troppo visto che gli attuali modelli rimarranno in vendita fino al 2027. Inoltre, da tempo circolavano indiscrezioni sul 2028. In ogni caso, presto ne sapremo ancora di più dato che il numero uno della Casa del Biscione ha poi aggiunto che maggiori dettagli saranno comunicati all’interno del nuovo piano industriale di Stellantis alla cui presentazione non manca molto. A quel punto ne capiremo di più non solo sulle nuove Alfa Romeo ma soprattutto sulla nuova direzione che sta prendendo l’intero Gruppo automobilistico sotto la guida di Antonio Filosa.

POSSIBILE UNA NUOVA SUPERCAR

Le attuali Stelvio e Giulia avranno quindi una vita ancora lunga e per mantenerle attuali nei prossimi anni, arriveranno alcuni allestimenti speciali. E per quanto riguarda, invece, il mondo delle supercar, Alfa Romeo sta procedendo con la produzione degli esemplari della nuova 33 Stradale. Pare, inoltre, che Alfa Romeo potrebbe proseguire con una nuova supercar da offrire sempre attraverso il programma Bottega Fuoriserie. Secondo il CEO, non appena sarà conclusa la produzione della 33 Stradale, potranno iniziare a pensare ad una nuova vettura.

Insomma, si va delineando il futuro di Alfa Romeo. Per capire esattamente i completi piani della casa automobilistica, bisognerà però attendere la presentazione del nuovo piano industriale di Stellantis.