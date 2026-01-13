Leapmotor prepara la seconda generazione della citycar T03 per l'Europa

Leapmotor T03 è una piccola citycar elettrica, uno dei primi modelli della casa automobilistica cinese ad essere stato commercializzato in Europa. In Italia in tutto il 2025 ne sono state immatricolate 6.242 unità. La piccola T03 è stata la seconda auto elettrica più venduta in Italia lo scorso anno, dietro al Tesla Model 3. In Cina, però, questo modello è in vendita dal 2019. Con una lunghezza di circa 3,6 metri, la Leapmotor T03 è una delle citycar elettriche più economiche oggi presenti sul mercato europeo. Tuttavia, la concorrenza nel segmento A sta crescendo e presto arriveranno sul mercato modelli come la nuova Renault Twingo Elettrica fresca di presentazione e nel corso dell’anno anche la nuova citycar di casa Dacia che affiancherà la Spring. Non possiamo poi non ricordare che nel 2027 dovrebbe debuttare anche la Volkswagen ID.1.

La T03 ha svolto un ruolo importante nella costruzione della visibilità di Leapmotor in Europa ma è arrivato il momento di un aggiornamento per poter continuare a competere anche perché le sue future rivali saranno progettate esplicitamente per il mercato europeo.

SI LAVORA AD UNA NUOVA CITYCAR

Tianshu Xin, CEO di Leapmotor International, parlando con Autocar, ha affermato che la T03 ha ancora un ruolo importante da svolgere in Europa.

Penso che la T03 sia un’auto perfetta per le applicazioni europee, considerando le condizioni stradali e le preferenze dei clienti. Quindi manterremo sicuramente la T03 per soddisfare le esigenze del segmento A. In base alla nostra ricerca di mercato per il segmento A, non è una questione di domanda, ma di offerta. E molti costruttori hanno smesso di produrre auto del segmento A a causa dei problemi di redditività, quindi la T03 è un prodotto perfetto per soddisfare le esigenze dei clienti. Molti clienti acquistano la T03 come seconda auto per la famiglia, per gli spostamenti quotidiani in ufficio, per portare i bambini a scuola e fare la spesa. La domanda è enorme. La T03 è l’auto perfetta per il mercato europeo.

E parlando del futuro, Tianshu Xin ha confermato che la casa automobilistica sta già lavorando sulla prossima generazione della citycar elettrica. Su come cambierà la T03 il numero uno di Leapmotor International non si è sbottonato troppo, limitandosi ad affermare che saranno rivisti il design, lo stile, gli interni e il software. In questo modo, sarà possibile soddisfare meglio i gusti dei clienti europei. Insomma, Leapmotor sta crescendo molto in Cina, i numeri di mercato sono chiari e abbiamo avuto modo di scriverne. La casa automobilistica cinese sostenuta da Stellantis vuole ritagliarsi un spazio sempre più grande anche in Europa e la nuova T03 potrebbe rivestire un ruolo importante dato che il mercato delle piccole elettriche in Europa è destinato a crescere anche a seguito dell’introduzione della nuova categoria normativa delle E-Car voluta dalla Commissione Europea.