Cosa pensano i clienti dei modelli Leapmotor: dalla T03 alla nuova B10 REEV

Il mercato dell’auto sta vivendo una profonda trasformazione non solo dal punto di vista del prodotto, ma anche per quanto riguarda il processo di vendita. Oggi, le realtà più innovative della distribuzione puntano sempre più sull’esperienza diretta da parte del cliente e sul coinvolgimento della community. In questo contesto, lo scorso venerdì 22 maggio, lo showroom di Ceccato Automobili a Verona è stato il palcoscenico della “Leap Night", un evento pensato per far conoscere da vicino le ultime novità del brand Leapmotor ai nuovi clienti, ma anche a chi ha già acquistato una vettura del marchio.

Massimo Ceccato, CEO di Ceccato Automobili, ha affermato:

Siamo felici di essere qui questa sera e di avere portato a Verona un evento Leapmotor di questo genere. La scelta di questo showroom e di questa città non è casuale: Verona per noi rappresenta un territorio strategico, dove il futuro si respira, dove le persone anticipano tempi e tendenze. È una città capace di guardare aventi, di intercettare nuove idee e di farle crescere. Non potevamo immaginare luogo migliore per celebrare un marchio e una vettura come Leapmotor B10 REEV hybrid.

Una gamma che ha conquistato gli italiani

Protagonista assoluta della serata è stata la Leapmotor B10 REEV, il nuovo SUV con tecnologia EV ad autonomia estesa che raggiunge i 900 chilometri complessivi di percorrenza dichiarata. Le attenzioni dei presenti si sono concentrate anche sui modelli già presenti in gamma, quali la C10 elettrica e REEV, la B10 elettrica e la piccola T03, ora anche van.

In occasione dell’evento, abbiamo raccolto le opinioni dei clienti sui prodotti di un brand innovativo come Leapmotor, che è presente in Italia da meno di due anni, ma che è stato in grado di conquistare immediatamente la fiducia degli italiani: la T03 nello scorso mese di aprile è stata l’elettrica più venduta nel nostro Paese e il terzo modello più venduto in assoluto sul mercato.

B10 REEV ed elettrica: cosa ne pensano i clienti

La nuova variante REEV con range extender della B10 ha destato molta curiosità, dato che questo tipo di configurazione è piuttosto rara da trovare sul mercato. I clienti hanno valutato positivamente l’idea di incrementare l’autonomia grazie ad un motore termico (un quattro cilindri da 1,5 litri) che alimenta la batteria: viene considerata una soluzione utile soprattutto in un Paese come l’Italia, dove l’infrastruttura di ricarica non è ancora capillare. Questa tecnologia è stata apprezzata anche perché permette di viaggiare in elettrico in città e di utilizzare la modalità ibrida nei tragitti più lunghi o fuori città, superando così lo “stress da ricarica".

Sul fronte dei dubbi, emerge qualche perplessità sulla mancanza di tasti fisici sulla plancia, che oggi stanno tornando su tanti nuovi modelli, e sul fatto che tutte le funzioni sono gestite attraverso il display centrale, il che può essere causa di distrazioni. Il listino, che parte da 29.900 euro, è stato definito molto competitivo per un B-SUV elettrico, soprattutto con le promozioni che fanno scendere il prezzo a 24.900 euro. Alcuni visitatori hanno però sottolineato che per ottenere questo prezzo è necessario avere un usato da lasciare in permuta o rottamazione.

Della versione full electric, che abbiamo già provato, l’autonomia di 434 km (dichiarata per la batteria da 67,1 kWh) è stata definita nella media per le elettriche di pari segmento, ma in ogni caso più che sufficiente per gli spostamenti quotidiani. Tra le caratteristiche più apprezzate c’è la ricarica in corrente continua ultraveloce fino a 168 kW, che consente di ricaricare dal 30 all’80% in meno di 20 minuti.

T03: le opinioni sull’elettrica più venduta

Per quanto riguarda la citycar Leapmotor T03, l’aspetto che ha destato maggior interesse nei potenziali clienti è l’ottimo rapporto qualità-prezzo, con il listino che parte da 18.900 euro, che diventano 15.900 euro con le promozioni in corso. Gli ospiti della serata hanno apprezzato particolarmente la dotazione tecnologica di serie, che include un pacchetto ADAS molto completo per la categoria. Chi ha già acquistato la vettura ha affermato di essere soddisfatto dei costi di gestione, nettamente inferiori rispetto alle classiche citycar a benzina o ibride.

Alcuni utilizzatori segnalano però il bagagliaio dall’apertura stretta e lo spazio limitato per i passeggeri posteriori, soprattutto per chi è alto più di un metro e ottanta. I visitatori, comunque, riconoscono che si tratta di compromessi inevitabili nel segmento A, vista anche la lunghezza della vettura di appena 3,62 metri, e che spesso i modelli a benzina sono ancora meno spaziosi.

La C10 e il marchio Leapmotor

Spostando l’attenzione sulla C10, elettrica e REEV, i giudizi sono positivi per la qualità costruttiva e i materiali degli interni, percepiti come di categoria superiore. Per quanto riguarda la versione ad autonomia estesa, è stato espresso apprezzamento per l’autonomia ancora superiore rispetto alla B10 REEV, che sfiora i 1000 chilometri (970 km dichiarati WLTP).

Per quanto riguarda il marchio in generale, il pubblico ha apprezzato la formula commerciale “tutto incluso", nella quale tutti gli optional sono già compresi nel prezzo, che rimane quello indicato in modo trasparente, senza aumentare aggiungendo accessori come spesso avviene. Alcuni clienti hanno poi espresso cautela sull’affidabilità a lungo termine delle vetture, dato che si tratta di un marchio nuovo in Europa, mentre altri si sono detti rassicurati dal fatto che Leapmotor può contare sulla rete distributiva di Stellantis e che ci sia un magazzino ricambi in Italia, a Rivalta (TO).

Ceccato Automobili: un riferimento dal 1949

Ceccato Automobili si conferma un punto di riferimento della distribuzione automobilistica in Italia, con una storia che è iniziata nel lontano 1949. Oggi il Gruppo rappresenta 21 marchi e può contare su una rete di 19 sedi tra Veneto e Trentino che gestisce oltre 33.000 auto all’anno. Oltre alla distribuzione di veicoli nuovi, l’azienda si occupa anche della vendita dell’usato, di servizi per clienti business e di servizi di assistenza e post-vendita, con oltre 140.000 passaggi in officina all’anno.