Leapmotor presenta la B10 REEV Hybrid con una nuova offerta

In questi giorni a Roma è in corso il Media Drive internazionale di Leapmotor. È l’evento con il quale il costruttore cinese presenta ai giornalisti (ma soprattutto a famiglie, giovani e a coloro cui si rivolge questo B-SUV) la B10 REEV Hybrid. Per l’occasione Leapmotor ha previsto un percorso di prova che dal centro della capitale raggiunge il Lago di Bracciano alternando tratti urbani, curve e lievi dislivelli. Un percorso pensato per mettere in evidenza la silenziosità della trazione elettrica e la fluidità dell’erogazione. Il Media Drive è anche l’occasione per aggiornare la B10 REEV Hybrid e proporla con una nuova offerta.

Le novità

L’autonomia in modalità puramente elettrica è ora di 86 km, garantita dalla batteria da 18,8 kWh. Il generatore benzina da 1,5 litri eroga 50 kW e, abbinato al serbatoio da 50 litri, estende la percorrenza complessiva dichiarata fino a 900 km.

Inoltre la B10 (sia nella versione BEV che in quella REEV Hybrid) ha ricevuto un aggiornamento software over-the-air che introduce funzioni importanti. La prima è il supporto nativo per Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless, oltre che cablata. Arriva anche la funzione One Pedal Driving, che affida al solo pedale dell’acceleratore sia la spinta che gran parte della decelerazione tramite recupero energetico. I sistemi ADAS hanno ricevuto diversi cambiamenti. Ora il cruise control adattivo e il mantenimento di corsia gestiscono la decelerazione in curva in modo più progressivo. Sul fronte sicurezza passiva, la scocca presenta una rigidità torsionale migliorata; gli airbag sono sette e diciassette le funzioni di assistenza alla guida. Intanto la B10 ha ottenuto le 5 stelle Euro NCAP.

Quattro le modalità di gestione dell’energia disponibili. Le prime due, EV+ ed EV, mantengono il termico spento e garantiscono emissioni zero. La modalità EV+ massimizza l’uso della batteria per la guida urbana, mentre quella EV lascia al range extender la facoltà di attivarsi autonomamente quando la carica scende. La modalità Fuel sposta la priorità sul generatore, preservando la batteria per i tratti urbani o le zone a basse emissioni. Power+ combina la spinta massima del motore elettrico con il contributo del generatore per accelerazioni più decise o percorsi in salita.

La nuova offerta

La gamma si articola su due allestimenti, Life e Design, disponibili in sei colori per la carrozzeria e tre ambientazioni interne. La versione Life include pompa di calore, Apple CarPlay e Android Auto, display centrale da 14,6 pollici in risoluzione 2,5K, navigazione connessa, pacchetto ADAS L2 advance e sistema audio a 12 altoparlanti. La Design aggiunge sedili anteriori in eco-pelle riscaldati e ventilati, portellone posteriore elettrico e volante riscaldato.

In occasione del Media Drive, Leapmotor Italia ha attivato una nuova promozione con uno sconto maggiore rispetto all’offerta lancio. Un’offerta valida con permuta o rottamazione. I prezzi scendono a 24.900 euro per la versione Life e 26.400 euro per la Design, rispetto ai 25.900 e 27.400 euro dell’offerta di gennaio. I prezzi di listino restano invariati a 29.900 e 31.400 euro.