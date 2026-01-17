Leapmotor B10 REEV Hybrid, il SUV range extender arriva in Italia: ecco quanto costa

La nuova Leapmotor B10 REEV Hybrid arriva in Italia dopo aver fatto il suo debutto europeo al Salone di Bruxelles 2026. Si tratta della versione range extender del SUV elettrico B10 che abbiamo già provato in passato. Modello che grazie ad un motore endotermico con funzione di generatore, punta ad avvicinare quelle persone che non si fidano ancora delle BEV e temono autonomia e ricarica. Gli ordini apriranno il 27 gennaio, con prezzi di listino a partire da 29.900 euro.

STOP ALL’ANSIA DA AUTONOMIA

Esteticamente è sempre la Leapmotor B10 che già conosciamo. Il SUV misura 4.530 mm in lunghezza, 1.885 mm in larghezza e 1.655 mm in altezza, con un passo di 2.735 mm. Salendo a bordo troviamo un abitacolo dallo stile minimalista dove, però, non manca la tecnologia. Dietro al volante c’è il quadro strumenti digitale e centralmente sulla plancia è stato collocato l’ampio display HD 2.5K da 14,6 pollici del sistema infotainment, alimentato dal chip Qualcomm Snapdragon 8155. Non manca nemmeno un impianto audio premium con 12 altoparlanti. Sul fronte della sicurezza, troviamo invece 7 airbag e 17 funzioni ADAS.

Le vere differenze rispetto al modello BEV si trovano tutte sotto al cofano. Il motore elettrico (quello della versione 100% elettrica è da 218 CV) è alimentato da una batteria da 18,8 kWh che permette 80 km in elettrico. C’è poi un piccolo motore benzina 4 cilindri di 1,5 litri da 68 CV con funzione di generatore che permette di estendere la percorrenza totale fino a 900 km. Il comportamento del SUV su strada può essere gestito grazie a quattro modalità di utilizzo dell’energia (EV+, EV, Fuel e Power+) pensate per ottimizzare efficienza e prestazioni in base alle necessità.

ALLESTIMENTI E PREZZI

Nuova Leapmotor B10 REEV Hybrid è proposta in Italia negli allestimenti Life e Design, disponibili in sei colori esterni e tre ambientazioni interne. La dotazione di serie già dalla vesione base è particolarmente completa ed include, tra le altre cose, la pompa di calore, i supporti ad Apple CarPlay e Android Auto, il display centrale da 14,6 pollici, la navigazione connessa e l’intero pacchetto ADAS. L’allestimento top di gamma aggiunge i sedili anteriori riscaldati, ventilati e regolabili elettricamente, il portellone posteriore elettrico e il volante riscaldato. E i prezzi? 29.900 euro per la versione Life e 31.400 euro per la versione Design.

Tuttavia, nella fase di lancio, questo modello è proposto con una promozione dedicata in caso di permuta o rottamazione che permette di ottenere uno sconto. I prezzi saranno quindi i seguenti.