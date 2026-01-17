Quali sono le auto sportive più vendute in Italia nel 2025? La Porsche 911 batte tutti
La Porsche 911 è l’auto sportiva più venduta in Italia nel 2025 con 2.471 immatricolazioni
L’auto sportiva più venduta in Italia nel 2025? Potenti e divertenti da guidare, le auto sportive sono una nicchia di mercato che nel nostro Paese lo scorso anno valeva 11.721 immatricolazioni, un dato leggermente in crescita rispetto a quello del 2024 (11.489). La quota di mercato non è comunque andata oltre lo 0,8% del totale delle immatricolazioni del 2025. Torniamo quindi alla domanda iniziale e proviamo a dare una risposta. Per farlo siamo andati a vedere la classifica delle immatricolazioni del segmento delle auto sportive come da dati di UNRAE. Lo scorso anno, tra le varie auto sportive in vendita in Italia, la Porsche 911 ha battuto tutti. Un risultato che mette in evidenza ancora una volta il successo di questo modello che nel 2025 ha ottenuto il suo record assoluto di vendite complessive in tutto il mondo.
Vediamo quindi più nel dettaglio l’andamento del mercato delle sportive in Italia del 2025, con i modelli più venduti in tutto l’anno.
LE SPORTIVE PIÙ VENDUTE IN ITALIA NEL 2025
Al primo posto c’è la Porsche 911 ma in generale, la Top 10 è dominata dai modelli delle case automobilistiche tedesche. Troviamo infatti 3 Porsche, 4 BMW e una Mercedes. Andiamo a vedere la classifica ufficiale di UNRAE.
- Porsche 911: 2.471
- Mercedes CLE: 1.407
- MINI (modello non specificato): 1.270
- BMW Serie 4: 979
- Mazda MX-5: 608
- BMW Serie 2: 603
- BMW i4: 486
- Porsche Panamera: 435
- BMW Z4: 310
- Porsche Taycan: 261
LE AUTO SPORTIVE PIÙ VENDUTE NEL 2024
A titolo di confronto, mettiamo la classifica delle sportive più vendute nel 2024 in Italia.
- Porsche 911: 1.532
- Mercedes CLE: 1.353
- BMW Serie 4: 1.084
- BMW Serie 2: 841
- Mazda MX-5: 736
- MINI (modello non specificato): 543
- BMW i4: 466
- Porsche Panamera: 405
- BMW Z4: 368
- Porsche Taycan: 339