Quali sono le auto sportive più vendute in Italia nel 2025? La Porsche 911 batte tutti

L’auto sportiva più venduta in Italia nel 2025? Potenti e divertenti da guidare, le auto sportive sono una nicchia di mercato che nel nostro Paese lo scorso anno valeva 11.721 immatricolazioni, un dato leggermente in crescita rispetto a quello del 2024 (11.489). La quota di mercato non è comunque andata oltre lo 0,8% del totale delle immatricolazioni del 2025. Torniamo quindi alla domanda iniziale e proviamo a dare una risposta. Per farlo siamo andati a vedere la classifica delle immatricolazioni del segmento delle auto sportive come da dati di UNRAE. Lo scorso anno, tra le varie auto sportive in vendita in Italia, la Porsche 911 ha battuto tutti. Un risultato che mette in evidenza ancora una volta il successo di questo modello che nel 2025 ha ottenuto il suo record assoluto di vendite complessive in tutto il mondo.

Vediamo quindi più nel dettaglio l’andamento del mercato delle sportive in Italia del 2025, con i modelli più venduti in tutto l’anno.

LE SPORTIVE PIÙ VENDUTE IN ITALIA NEL 2025

Al primo posto c’è la Porsche 911 ma in generale, la Top 10 è dominata dai modelli delle case automobilistiche tedesche. Troviamo infatti 3 Porsche, 4 BMW e una Mercedes. Andiamo a vedere la classifica ufficiale di UNRAE.

Porsche 911: 2.471

Mercedes CLE: 1.407

MINI (modello non specificato): 1.270

BMW Serie 4: 979

Mazda MX-5: 608

BMW Serie 2: 603

BMW i4: 486

Porsche Panamera: 435

BMW Z4: 310

Porsche Taycan: 261

LE AUTO SPORTIVE PIÙ VENDUTE NEL 2024

A titolo di confronto, mettiamo la classifica delle sportive più vendute nel 2024 in Italia.