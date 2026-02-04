Toyota, il 2026 in Italia parte con Aygo X Hybrid prima tra le Full Hybrid

Il 2026 di Toyota in Italia inizia con 10.135 unità immatricolate a gennaio, un risultato in linea con lo scorso anno e una quota del 7,1% che cresce fino al 8,9% nel canale privati. Numeri che permettono a Toyota di continuare ad essere in prima posizione tra i marchi esteri. Ancora più interessante, la casa automobilistica mette tre sue vetture ai primi tre posti della classifica dei modelli Full Hybrid. A gennaio, infatti, si confermano sul podio Yaris e Yaris Cross ma il primo posto viene conquistato dalla nuova Aygo X Hybrid (3.029 immatricolazioni secondo UNRAE) che compare anche tra i primi 5 modelli più venduti in Italia in assoluto, terza nel canale privati.

Per la piccola citycar, gennaio 2026 è stato il primo mese effettivo di consegne. Ricordiamo, infatti che Aygo X Hybrid è fresca di restyling. Numeri alla mano, ha già conquistato una quota del 14% nel suo segmento di riferimento, appunto quello delle citycar.

NOVITÀ 2026

Toyota si attende molto dal 2026 sul mercato italiano. I risultati della nuova Aygo X Hybrid sono molto promettenti guardando al futuro. Inoltre, nei prossimi mesi saranno lanciate diverse novità e soprattutto ci sarà l’arrivo dell’elettrica Toyota C-HR+.

TOYOTA AYGO X HYBRID

Partenza quindi molto positiva per la nuova citycar che con il restyling, oltre a novità di design, ha visto l’arrivo della motorizzazione Full Hybrid, la stessa della Toyota Yaris. Dunque, via il vecchio motore 3 cilindri di un litro di cilindrata da 72 CV per far posto ad un powertrain da 116 CV. Quindi, non solo maggiore potenza ma pure un miglioramento dell’efficienza grazie alla componente ibrida. Parlando delle prestazioni, da 0 a 100 km/h servono adesso 9,2 secondi, mentre la velocità massima arriva a 172 km/h. Toyota dichiara emissioni pari a 85 g/km di CO2. I prezzi? Sul mercato italiano la nuova Toyota Aygo X Hybrid parte da 20.850 euro.