Geely pronta a produrre in Europa? Trattative avanzate con Ford

In un mercato auto sempre più sfidante, unire le forze permette di poter affrontare nel migliore dei modi le difficoltà. Non è strano, quindi, che sempre più case automobilistiche decidano di condividere tecnologie per affrontare le sfide del mercato. Un rapporto di Reuters fa sapere che Ford e Geely starebbero discutendo di una possibile partnership che potrebbe avere risvolti molto interessanti.

PRODUZIONE E TECNOLOGIA

Secondo il rapporto, uno degli argomenti oggetto delle trattative riguarderebbe la possibilità che Geely utilizzi uno degli stabilimenti europei di Ford per produrre le sue vetture. Inoltre, si starebbe discutendo anche la possibilità di poter condividere alcune tecnologie, tra cui quella della guida autonoma. Pare che i colloqui sulla produzione europea di Geely siano quelli più avanti di tutti. Stando a quanto raccontato, Ford ha inviato una delegazione in Cina questa settimana per intensificare le discussioni, che hanno fatto seguito agli incontri della scorsa settimana in Michigan tra dirigenti Geely e dirigenti della casa dell’ovale blu.

In realtà, i colloqui starebbero andando avanti da tempo, addirittura da mesi. Ovviamente, non è detto che alla fine si raggiunga un’intesa ma quanto emerso è sicuramente molto interessante. Sul rapporto di Reuters, Geely non ha voluto commentare, mentre Ford si è limitata a dichiarare che hanno “colloqui continui con molte aziende su una varietà di argomenti. A volte si concretizzano, a volte no“.

Un accordo potrebbe aiutare Ford nella sua corsa per recuperare terreno rispetto ai concorrenti globali in settori come la tecnologia dei veicoli connessi e della guida autonoma. Sul fronte opposto, produrre alcune auto utilizzando uno stabilimento europeo di Ford aiuterebbe probabilmente Geely ad evitare i dazi dell’Unione Europea sui veicoli elettrici prodotti in Cina. Secondo alcune indiscrezioni, le trattative riguarderebbero lo stabilimento Ford di Valencia, in Spagna, dove la casa automobilistica cinese potrebbe alla fine andare a produrre le sue auto. Diverse case automobilistiche cinesi hanno preso iniziative per avviare la produzione in Europa. Tra le ultime pensiamo ad esempio a Leapmotor che produrrà le sue auto proprio in Spagna.

Vale la pena di ricordare che pochi giorni fa erano emerse indiscrezioni su di un possibile accordo tra Ford e Xiaomi. Le due aziende, però, hanno smentito la notizia.