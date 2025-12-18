Leapmotor sceglie la Spagna: qui nasceranno 4 auto elettriche. Ecco quali sono

Leapmotor punta sulla Spagna per produrre le sue auto in Europa. Sapevamo oramai che la scelta sarebbe ricaduta sull’impianto Stellantis di Figueruelas a Saragozza. Adesso però sono stati comunicati i piani produttivi e ci sono delle sorprese. Già perché l’hub produttivo della Spagna sarà molto più importante di quello che si poteva immaginare dato che qui non saranno costruiti solamente un paio di modelli ma ben 4.

SI PARTE NEL 206 CON LA B10 E POI…

I piani di Leapmotor per la Spagna sono stati illustrati da Ding Yongfei, direttore globale Qualità di Leapmotor. Il dirigente della casa automobilsitica ha confermato la scelta di Figueruelas per la produzione della B10 durante la presentazione di un progetto nella città aragonese di Borja. Non si tratterà di un semplice assemblaggio di parti provenienti dalla Cina come avveniva in Turchia per la Leapmotor T03. La Leapmotor B10 sarà davvero un’auto Made in Spagna con componenti provenienti da fornitori locali. A Figueruelas sarà anche la sede di Lieder Automotive, una joint venture formata da uno dei principali fornitori, Douli Technology, e dall’azienda basca Fagor Ederlan. Questa joint venture sarà responsabile della produzione dei telai Leapmotor e stando a quanto raccontato è previsto un investimento di 40 milioni di euro. Questa operazione permetterà anche di andare a creare circa 170 nuovi posti di lavoro.

La produzione della B10 inizierà nel quarto trimestre del 2026, con un ritmo iniziale di 40.000 unità nel 2027. Se il mercato lo richiederà, i numeri di produzione potranno ulteriormente aumentare. Successivamente arriveranno altri modelli a partire dal 2027. Parliamo di B05, B03x (nota come A10) e A05.

I MODELLI PRODOTTI IN SPAGNA

Leapmotor B10 la conosciamo bene visto che è già commercializzata in Europa. Si tratta di un SUV elettrico che misura 4.515 mm lunghezza x 1.885 mm larghezza x 1.655 mm altezza, con un passo di 2.735 mm. Due le versioni, entrambe con motore da 218 CV ma con batterie differenti. L’autonomia arriva fino ad oltre 430 km. I prezzi in Italia partono da poco meno di 30 mila euro. Leapmotor B05, che arriverà sul mercato nel 2026, è una compatta elettrica che competerà con la MG4, la CUPRA Born e la Volkswagen ID.3. In Cina le vendite sono partire da poco. Leapmotor B03X, nome europeo della A10, è un crossover compatto da poco presentato in Cina di cui ancora non sappiamo molto. Leapmotor A05 sarà invece una citycar che andrà a contrapporsi a modelli come la Citroen e-C3.