Nuova Leapmotor A10 si presenta: per il crossover compatto autonomia fino a 500 km

La nuova Leapmotor A10 ha fatto il suo debutto ufficiale al Salone dell’auto di Guangzhou 2025. Si tratta di un modello elettrico di cui ultimamente si era parlato diverse volte e che arriverà anche in Europa ma con nome differente: Leapmotor B03X. Sui tempi ad oggi sappiamo solo che in Cina le consegne partiranno nella prima metà del prossimo anno. La casa automobilistica non ha fornito molti dettagli del suo nuovo modello e non sono stati mostrati nemmeno gli interni. Ne sapremo certamente molto di più nel corso dei prossimi mesi.

FINO A 500 KM DI AUTONOMIA

Leapmotor A10 presenta forme da crossover compatto. Le misure non le conosciamo ancora ma la lunghezza si dovrebbe aggirare attorno ai 4,3 metri, e una volta sul mercato entrerà in diretta concorrenza, giusto per fare un confronto con marchi cinesi, con modelli come la BYD Atto 2. Il suo look non è certamente una sorpresa dato che la casa automobilistica aveva già condiviso le prime immagini ufficiali della Leapmotor A10. Modello che si caratterizza per un frontale chiuso, con delle sottile prese d’aria verticali ai lati del paraurti. Sempre davanti troviamo fari dalle forme allungate mentre dietro i gruppi ottici presentano forme rettangolari. Un ulteriore richiamo al mondo dei crossover è dato dalle finiture in plastica attorno ai passaruota e ai paraurti.

Come detto, gli interni non sono ancora stati mostrati. Tuttavia, la casa automobilistica ha fatto sapere che l’infotainment potrà contare sul chip Qualcomm 8295P. Sul tetto vediamo la presenza del sensore LiDAR che servirà per le funzionalità avanzate di assistenza alla guida che potranno pure contare sulla potenza di calcolo del chip Qualcomm SA8650. Per quanto riguarda il powertrain, sappiamo solamente che la Leapmotor A10 potrà offrire fino a 500 km di autonomia (CLTC) e che sarà in grado di ricaricare dal 30% all’80% in 16 minuti.

PREORDINI AL VIA

Della nuova Leapmotor A10 ne sapremo sicuramente di più nel corso del tempo. Intanto, la casa automobilistica ha già aperto in Cina i preordini. Chi la volesse preordinare potrà farlo lasciando una caparra di 99 yuan, cioè 12 euro. I prezzi non sono ancora stati comunicati. Tuttavia, un dirigente ha affermato che la variante di fascia più alta non supererà i 100.000 yuan e cioè circa 12.200 euro. Non rimane che attendere novità anche per il mercato europeo.