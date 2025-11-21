Nuova Hyundai Tucson 2027, look in stile Santa Fe per il SUV: ecco le ultime foto spia

Continua il lavoro di sviluppo della nuova Hyundai Tucson. Un nuovo muletto del SUV è stato infatti pizzicato su strada durante una sessione di test. Nonostante l’ampio camuffamento con pellicole e teli, appare ancora una volta chiaro che la casa automobilistica ha deciso di apportare profondi cambiamenti stilistici, adottando forme più squadrate, con alcuni richiami a quelle della Santa Fe. Quando sarà svelato il nuovo modello? Si parla che la nuova Hyundai Tucson potrebbe fare il suo debutto nel 2027.

UN NUOVO LOOK PER LA HYUNDAI TUCSON

Insomma, il SUV nella prossima generazione dovrebbe cambiare parecchio. Il frontale ovviamente sarà ridisegnato e pare che potrebbe caratterizzarsi per la presenza di una striscia luminosa a tutta larghezza simile a quella che vediamo oggi sulla Hyundai Kona, con i fari principali che invece sono stati spostati più in basso. Con l’obiettivo di massimizzare lo spazio all’interno dell’abitacolo, soprattutto per i posti posteriori, il profilo del tetto sarà quasi orizzontale. Chiaramente del design della nuova Tucson 2027 ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi quando spunteranno prototipi dotati di un livello di camuffamento inferiore.

E l’abitacolo? Dalle foto spia non si vede. Sicuramente ci sarà molta tecnologia. Tuttavia, c’è chi dice che al posto del grande pannello con integrati i display della strumentazione e dell’infotainment, Hyundai possa decidere di adottare la nuova struttura che abbiamo visto all’interno dei prototipi della IONIQ 3. Se fosse così, avremo un sottile schermo per la strumentazione digitale in posizione rialzata e un maxi display centrale per il sistema infotainment. Anche da questo punto di vista si attendono, comunque, maggiori informazioni.

Non ci sono dettagli particolari per quanto riguarda le motorizzazioni della nuova Hyundai Tucson 2027. Tuttavia possiamo facilmente immaginare che sotto al cofano troveremo motorizzazioni endotermiche ed ibride. Ci sarà sicuramente anche il Plug-in. Il lavoro di sviluppo del SUV sta andando avanti e non rimane quindi che attendere novità per capire meglio le novità di questo modello.