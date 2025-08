Hyundai KONA 2026, motori più potenti ma il prezzo non cambia. Tutte le novità

Hyundai aggiorna la KONA con l’introduzione del nuovo Model Year 2026 che permette al crossover di evolvere, offrendo motori con maggiore potenza. Nonostante tutti questi miglioramenti, il listino non cambia. L’arrivo del nuovo Model Year è dovuto all’introduzione della nuova normativa Euro 6E-Bis. Non ci sono particolari novità, invece, per quanto riguarda l’estetica che non viene toccata da questo nuovo affinamento della Kona. Entriamo più nei dettagli in attesa di saperne qualcosa di più di eventuali novità anche per la KONA Electric.

CRESCE LA POTENZA

Come accennato, arriva l’aggiornamento all’omologazione Euro6E-Bis. Contestualmente, le motorizzazioni della Hyundai KONA 2026 offrono maggiore potenza rispetto a prima. Il motore turbo benzina 1.0 T-GDI con cambio manuale passa da 100 a 115 CV, mentre il 1.6 T-GDI con cambio automatico DCT cresce da 138 a 150 CV. Anche il full-hybrid 1.6 GDI guadagna potenza, salendo da 129 a 138 CV. Per il resto, è la Hyundai KONA che già conosciamo, con un bagagliaio di 466 litri e un abitacolo dotato di un doppio display panoramico da 12,3 pollici con sistema infotainment di ultima generazione Connected Car Navigation Cockpit di serie.

ALLESTIMENTI E PREZZI

Hyundai KONA 2026 è proposta in 4 allestimenti: XTech, Business, N Line e Excellence. Più nello specifico, la versione base propone, tra le altre cose, cerchi in lega da 16 pollici, luci diurne e posteriori a LED, retrocamera con sensori di parcheggio anteriori e posteriori, smart key con avviamento a pulsante, e sistema di navigazione Connected Car Navigation Cockpit. Completano l’equipaggiamento il quadro strumenti digitale da 12 pollici, le prese USB-C anteriori e posteriori, e una dotazione di sicurezza Hyundai SmartSense avanzata che comprende: Lane Keeping Assist e Lane Following Assist, Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), Cruise Control, Driver Attention Warning e Forward Collision Avoidance Assist con riconoscimento di veicoli, pedoni, ciclisti e svolta agli incroci.



Hyundai KONA XTech: da 26.700 euro

Hyundai KONA Business: da 28.100 euro

Hyundai KONA N Line: da 32.500 euro

Hyundai KONA Excellence: da 32.500 euro

L’allestimento Business aggiunge alla versione entry-level cerchi in lega da 17 pollici (18 pollici per la versione full-hybrid), sedile guidatore con supporto lombare elettrico, vetri posteriori oscurati, caricatore wireless per smartphone e retrovisori esterni ripiegabili elettricamente. Il quadro strumenti si arricchisce con il display Supervision da 12,3 pollici e di serie troviamo anche il sensore pioggia e il retrovisore interno elettrocromico. Al vertice della gamma KONA si posizionano gli allestimenti N Line ed Exellence. Il primo è pensatoper chi cerca un look più sportiveggiante con passaruota in tinta carrozzeria, cerchi da 18 pollici N Line, interni dedicati, pedaliera e finiture sportive, oltre alla firma luminosa LED Seamless Horizon Lamp.è invece pensata per chi cerca una vettura che punta di più sullo stile e sulla tecnologia e propone di seriecome Blind Spot Collision Avoidance, Safe Exit Warning e Rear Cross Traffic Collision Avoidance. Di serie pure un sistema audio premium Bose.la nuova Hyundai KONA 2026? Si parte da 26.700 euro.