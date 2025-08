Panigale V4 e V2, accessori Ducati Performance per dominare la pista

Panigale V4 e V2 sono la massima espressione del DNA sportivo e della tecnologia Ducati. Per chi vuole davvero il massimo per divertirsi in pista, la casa di Borgo Panigale propone gli accessori Ducati Performance che permettono a queste moto di poter esprimere il loro massimo potenziale. I clienti potranno quindi scegliere tra componenti in fibra di carbonio e accessori pensati per le massime prestazioni. Entriamo più nei dettagli e vediamo cosa Ducati propone.

DUCANI PANIGALE V4: ANCORA PIÙ POTENTE E LEGGERA

La Casa di Borgo Panigale offre innanzitutto uno scarico completo in titanio, non omologato per uso stradale, con doppia uscita sotto la coda, pensato per le massime prestazioni in circuito. Nato dalla collaborazione fra Akrapovič e Ducati, permette di migliorare la prestazioni della Panigale V4. La potenza cresce infatti di 12 CV e la coppia di 7 Nm, per un totale di 228 CV e 127,8 Nm. Al contempo il peso complessivo cala di 6,6 kg. Per raggiungere tali prestazioni, lo scarico viene fornito con un filtro aria in poliestere di derivazione racing. Inoltre, una mappatura motore dedicata, che comprende la ricalibrazione degli aiuti alla guida, adegua anche l’elettronica di bordo alle nuove e ancor più elevate prestazioni.

Tra gli accessori c’è anche la frizione a secco STM EVO-SBK realizzata in alluminio ricavato dal pieno. Offre una funzione antisaltellamento più efficace, migliorando inoltre la fluidità di guida in tutte le fasi “off-throttle”. Non manca nemmeno una cover aperta in fibra di carbonio, studiata per massimizzarne la ventilazione nell’uso in pista e non omologata per l’impiego su strada. Ci sono poi accessori che migliorano l’estetica della moto, per un look ancora più aggressivo. Si va dalla protezione per il carter dell’alternatore, ai parafanghi anteriore e posteriore; dai paratacchi, alla cover del serbatoio; per arrivare sino alle ali e ai condotti di raffreddamento per le pinze freno anteriori.

Ma non è certo finito qui perché Ducati mette a disposizione tanti altri accessori. Il cupolino maggiorato è pensato per massimizzare la penetrazione aerodinamica in pista, ma risulta utile anche su strada, aumentando il comfort nei più lunghi trasferimenti a velocità autostradali. Allo stesso modo, gli slider di protezione per forcella e forcellone, il tappo del serbatoio e le leve di freno e frizione arricchiscono protezione ed estetica. Infine, a completamento del look racing, è presente la protezione della leva del freno anteriore.

DUCATI PANGALE V2

Anche per la Panigale V2 è disponibile un sistema di scarico (non omologato) che migliora le prestazioni. Si tratta di un’unità Termignoni in titanio, con doppia uscita sotto la coda come per la configurazione di serie, ma in questo caso costituita da due terminali con finitura nera e fondello in fibra di carbonio. Oltre a consentire un risparmio di peso di 4,5 kg, il motore arriva ad offrire 4,5 Nm e 5,5 CV in più. In abbinamento allo scarico deve essere installata la carena inferiore destra compatibile, studiata per mantenere la pulizia delle linee della moto anche in questa configurazione.

Ducati propone poi le pedane regolabili e i semimanubri sport. Le prime, sviluppate da Ducati Corse e Rizoma, sono realizzate in alluminio anodizzato ricavato dal pieno; si distinguono sia per la possibilità di regolazione su più posizioni, sia per poggiapiedi, leva del freno posteriore e leva del cambio snodati, voluti per minimizzare il rischio di rottura in caso di scivolata. I semimanubri sport, montati al di sotto della piastra di sterzo superiore, hanno invece una geometria ottimizzata per l’uso in pista e consentono di assumere una posizione più racing in sella. A catalogo troviamo pure l’ammortizzatore di sterzo Öhlins regolabile.

Tutti questi accessori possono essere acquistati anche come parte del pacchetto Time Attack. Al suo interno sono inoltre compresi tutti gli altri componenti necessari ad allestire la Panigale V2 in configurazione pista, anch’essi acquistabili singolarmente: le cover e i tappi per i fori lasciati dalla rimozione di portatarga e specchi, oltre alle protezioni in fibra di carbonio per i carter di frizione e alternatore. Per chi vuole ancora qualcosa di più, Ducati mette a disposizione le carene pista complete e un cupolino maggiorato per aumentare la protezione aerodinamica in ogni condizione.