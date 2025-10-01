Nuova Ducati Scrambler Nightshift 2026: arriva la livrea Emerald Green

Ducati ha presentato la nuova Scrambler Nightshift. La Casa di Borgo Panigale ha infatti svelato il Model Year 2026 di questo modello che introduce, tra le altre cose, alcune novità estetiche tra cui una nuova livrea.

LE NOVITÀ DEL MODEL YEAR 2026

Nightshift rappresenta l’anima classica di Scrambler e si caratterizza per alcuni dettagli specifici come la sella impunturata, in stile Cafè Racer, e l’alternanza di parti lucide e opache. Questo modello si riconosce per le tabelle portanumero laterali, il parafango anteriore minimale e l’assenza del parafango posteriore. Il look Cafè Racer si completa con un manubrio a sezione variabile dall’andamento piatto, specchietti bar-end e i cerchi dei raggi delle ruote completamente neri. La nuova Ducati Scrambler Nightshift 2026 propone la livrea Emerald Green, realizzata dal Centro Stile Ducati che si rifà alle icone a due e quattro ruote degli anni Settanta.

Il cuore pulsante è sempre il motore Desmodue della nuova generazione Scrambler, equipaggiato con una nuova frizione a otto dischi, più morbida nell’azionamento. La frizione è inoltre più compatta, permettendo così di ridurre l’ingombro laterale del relativo coperchio e offrendo più spazio al piede del pilota. Il bicilindrico raffreddato ad aria di 803 cc è in grado di erogare 73 CV (53,6 kW) e una coppia di 65,2 Nm. La moto in ordine di marcia senza carburante pesa 182 kg.

Tutta la gamma Scrambler può contare sulla gestione Ride by Wire dell’acceleratore. Questa soluzione permette di cambiare la personalità della moto grazie ai due Riding Mode, e di guidare con sicurezza grazie alla presenza del Ducati Traction Control. La dotazione di serie è completata dall’ABS cornering.

PREZZI

La nuova livrea, in sostituzione dell’attuale, sarà disponibile a partire da ottobre 2025. Il prezzo? 12.690 euro.