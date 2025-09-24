Debutta la nuova Ducati Panigale V4R, il massimo della tecnologia racing

La nuova Ducati Panigale V4R è la massima espressione della tecnologia che la Casa di Borgo Panigale è in grado di offrire, una moto che al suo interno racchiude il meglio di quanto imparato in MotoGP e in Superbike. Il nuovo modello sarà molto importante proprio per il motorsport in quanto è stato sviluppato per correre nel Mondiale Superbike. Contestualmente, Ducati intende proporre ai clienti la miglior moto sportiva grazie a contenuti di altissimo livello, ricordando che comunque è omologata per l’utilizzo stradale.

MOTORE DESMOSEDICI STRADALE R

Il cuore pulsante della nuova Ducati Panigale V4R? Il motore Desmosedici Stradale R da 998 cc, progettato per correre nel Mondiale Superbike ed evoluto in quest’ultima versione. L’azienda racconta che la curva di potenza conferma il valore massimo di 218 CV, ma è più sostenuta con un guadagno medio di 4 CV dai 4.000 giri fino al regime di potenza massima. Inoltre, garantisce un allungo superiore grazie a 4 CV in più a 16.000 giri. Anche l’erogazione della coppia è stata modificata rispetto al precedente modello. Infatti, la curva di coppia è tutta posizionata più in alto, con un guadagno del 7% a 6.000 giri e del 3% nel valore massimo di 114.5 Nm a 12.000 giri. Il motore è omologato Euro 5+.

Tutto il potenziale di questo motore, si esprime in pista montando lo scarico racing, che gli consente di raggiungere i 235 CV, che diventano 239 con l’impiego del Ducati Corse Performance Oil. Le prestazioni? Ducati dichiara una velocità massima di 318,4 km/h, che passa a 330,6 km/h in configurazione con scarico racing (non omologato per la circolazione stradale).

AERODINAMICA RAFFINATA

La nuova Panigale V4R 2026 adotta uno schema del cambio di tipo racing. Ilprevede, come sulle MotoGP e Superbike ufficiali, la. Questa soluzione, grazie al sistema, elimina la possibilità di innestare involontariamente la folle e trovarsi privi di freno motore nella fase finale e più delicata delle staccate, negli ingressi in curve da prima marcia. Peso in ordine di marcia senza carburante di

CICLISTICA

La moto eredita dalla settima generazione di sportive Ducati il, realizzati in collaborazione con Ducati Corse secondo specifici valori di rigidezza necessari per poter sfruttare al massimo le performance delle attuali gomme slick utilizzate nel Mondiale Superbike. L’aerodinamica sulla nuova Panigale V4R è stata ulteriormente affinata grazie all’esperienza nel mondo del motorsport. Infatti, Ducati evidenzia che si tratta della prima moto al mondo omologata per l’uso stradale con i, soluzione introdotta in MotoGP da Ducati nel 2021. Come funzionano? Disegnati per funzionare agli elevati angoli di piega, i Corner Sidepods generano un “effetto suolo", garantendo un più elevato livello di grip agli pneumatici e consentendo così velocità di percorrenza più elevate e quindi tempi sul giro più bassi. Nella guida, soprattutto ad alta velocità, il pilota avverte chiaramente che la moto, appena raggiunto il centro curva, si è già portata naturalmente sull’interno chiudendo maggiormente la linea. Questo comporta che la fase di accelerazione in uscita di curva avviene percorrendo un raggio più stretto.Inoltre, sulla carena troviamo, più grandi e capaci di generare una maggior deportanza. Il carico cresce infatti del 25%, valore che si traduce in un aumento della deportanza pari a 4,8 kg a 270 km/h e a 6 kg a 300 km/h. Non è finita qui perché per migliorare il rendimento nell’impiego in gara, la Panigale V4 R è dotata di, sviluppata con Ducati Corse, che aumenta la quantità d’aria aspirata dal motore. In questo modo aumenta la pressione dell’aria in aspirazione, e di conseguenza la potenza (+ 1,3 CV) alla massima velocità, a tutto beneficio delle performance in rettilineo.

PREZZO

Per quanto riguarda le specifiche tecniche della ciclistica,di tipo meccanico, con tarature specifiche per la nuova generazione. Inoltre, sulla V4 R, per la prima volta su una moto di serie, è presente ilche garantisce un migliore smorzamento ed ha un range più ampio di regolazioni. Trattandosi di una moto nata per dare il meglio in pista, la V4 R offre ampie possibilità di regolare l’assetto per adattarla alle caratteristiche dei diversi circuiti e allo stile di guida del pilota.La nuova Panigale V4 R monta cerchi forgiati in lega di alluminio a 5 razze tangenziali che calzano pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa SP v4 nelle misure 120/70 ZR 17 per l’anteriore e 200/60 ZR 17. Per l’utilizzo in circuito,. Parlando invece dell’impianto frenante, le pinze freno anteriori sono le nuove Brembo Hypure che lavorano assieme a dischi da 330 mm.Chiaramente non manca nemmeno un completo pacchetto di elettronica, evoluto rispetto a quello del precedente modello. Evoluzione permessa dall’utilizzo dell’, sviluppato direttamente da Ducati Corse, e dall’applicazione dell’che hanno debuttato sulla Panigale V4 . Rispetto a quanto avviene sulla Panigale V4, l’implementazione V4 R si differenzia per le nuove strategie di frenata combinata votate alla prestazione, denominate, e per l’applicazione del DVO estesa anche al controllo del freno motore. I dati trasmessi dai sensori si integrano con gli altri segnali relativi al funzionamento della moto e vengono raccolti tramite il, il nuovo sistema di acquisizione dati professionale di Ducati che consente di ridurre i tempi per la messa a punto della moto, disponibile anch’esso come accessorio Ducati Performance. Il nuovo pacchetto elettronico viene gestito attraverso il cruscotto da 6,9 pollici introdotto già con la Panigale V4, che propone le due modalità di visualizzazione Track e Road, e l’interfaccia basata su View grafiche con informazioni sulle prestazioni e sullo stato del veicolo.

SCHEDA TECNICA

Esclusività e raffinatezza tecnica si fanno pagare. La nuova Ducati Panigale V4R parte da