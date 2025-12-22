Ducati Panigale V4 Márquez 2025 World Champion Replica, un omaggio al dominio di "re Marc"

Questo è l’omaggio alla straordinaria stagione 2025 di Marc Márquez che ha dominato in MotoGP, consentendo alla casa di Borgo Panigale di portarsi a casa il quarto titolo Piloti consecutivo nella Classe Regina, il quinto della sua storia (il settimo in MotoGP per il Campione spagnolo). Stiamo parlando della Panigale V4 Márquez 2025 World Champion Replica. Si tratta di una moto da collezione che sarà realizzata in soli 293 esemplari, tutti caratterizzati da una livrea ispirata alla MotoGP.

UN OMAGGIO A RE MÁRQUEZ

Ogni esemplare presenterà sul serbatoio la firma di Marc Márquez. La moto è basata sulla Panigale V4 S ma è più leggera e potente. Inoltre, può contare su di una dotazione di serie di altissimo profilo che la rende ancora più unica e vicina alla MotoGP. Ad esempio, può contare sul silenziatore omologato Akrapovič, che permette di ridurre il peso della moto di 2,5 kg, mentre la potenza massima sale a 218,5 CV, in virtù di una calibrazione dedicata per il motore. Inoltre, questa versione speciale della Panigale V4 S può contare pure sui Corner Sidepods, una soluzione aerodinamica introdotta in MotoGP da Ducati nel 2021 che genera un “effetto suolo” agli elevati angoli di piega. In pratica, tale soluzione tecnica permette di garantire un più elevato livello di grip agli pneumatici e consente velocità di percorrenza superiori, quindi tempi sul giro in pista più bassi.

La dotazione prevede pure cerchi in fibra di carbonio a cinque razze che riducono il peso di 0,950 kg rispetto ai cerchi forgiati della Panigale V4 S, abbassando contestualmente il momento d’inerzia, secondo Ducati, del 12% all’anteriore e del 19% al posteriore. In tale modo è stato possibile migliorare l’agilità nei cambi di direzione e garantire una maggiore propensione della moto a chiudere la traiettoria nelle accelerazioni quando si è ancora in piega. Peso in ordine di marcia senza carburante di 186,5 kg.

Andando avanti, l’esclusiva Ducati Panigale V4 Márquez 2025 World Champion Replica dispone dell’impianto frenante anteriore Front Brake Pro+, omologato per l’uso stradale ed è composto da due dischi Brembo T-Drive alettati da 338,5 mm di diametro e 6,2 mm di spessore, e di pinze GP4 Sport Production ricavate dal pieno e dotate di alettatura di raffreddamento. Impianto frenante derivato da quello racing utilizzato nel Mondiale Superbike sui circuiti più impegnativi. La pompa freno anteriore è una MCS 19.21 con registro remoto della posizione leva, come avviene sulle MotoGP e Superbike.

Di serie, troviamo anche frizione a secco, pedane regolabili in alluminio dal pieno e modulo GPS. Chi vorrà utilizzarla in pista avrà inoltre a disposizione il tappo serbatoio racing in alluminio dal pieno, i convogliatori pinze freno, il coperchio frizione aperto in fibra di carbonio ed il kit per la rimozione del portatarga, tutti forniti a corredo. La sella è in Alcantara mentre sulla piastra dello sterzo sono riportati nome del modello e numero dell’esemplare, inciso anche sulla mostrina in alluminio della chiave di accensione. La moto è corredata dal certificato di autenticità e dal telo coprimoto dedicato.

Il prezzo? Ufficialmente non è stato comunicato…

SCHEDA TECNICA