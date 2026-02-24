Ducati Desmosedici RR in vendita a 250.000 dollari: è ancora imballata, ma un dettaglio cambia tutto...

Nel grande bazar della compravendita online ormai abbiamo visto di tutto. Moto rarissime, supercar introvabili, pezzi unici battuti a cifre fuori scala. Eppure, ogni tanto, spunta fuori qualcosa che riesce ancora a sorprendere anche chi, di annunci folli, ne mastica parecchi. È il caso di una Ducati Desmosedici RR appena comparsa su Facebook Marketplace con un cartellino che parla chiaro: 250.000 dollari, circa 213.000 euro al cambio attuale. Una cifra che da sola basterebbe a far discutere. Ma non è questo il vero punto.

Il dettaglio che accende la curiosità (e anche qualche perplessità) è un altro. La moto sarebbe ancora custodita nella sua scatola originale.

Una Desmosedici RR ferma nel tempo

Comprare moto online non è più una stranezza. Nemmeno spendere cifre importanti per modelli esclusivi o serie limitate lo è. Il mercato dei collezionisti vive proprio di queste dinamiche. Quello che invece esce completamente dall’ordinario è trovarsi davanti a una supersportiva derivata dalla MotoGP, prodotta in numeri estremamente limitati, che si presenta, almeno sulla carta, conservata come il primo giorno, addirittura dentro l’imballaggio di fabbrica.

E oltretutto una Ducati Desmosedici D16RR. Una moto che già di suo è un’icona. In questo caso specifico, poi, c’è un ulteriore elemento di fascino: la carenatura è completamente rossa, senza le classiche grafiche bianche. Un dettaglio che la rende ancora più particolare agli occhi degli appassionati.

E non finisce qui. L’esemplare in vendita è il numero 150 dei 1.500 prodotti in tutto il mondo tra il 2007 e il 2008. Un numero che aggiunge valore emotivo, simbolico, quasi narrativo. Non è solo una moto: è un pezzo di storia Ducati.

Il “servizio di conservazione” che cambia tutto

Naturalmente, leggendo con attenzione l’annuncio, emergono sfumature importanti. Il venditore spiega che la moto è stata effettivamente rimossa dalla sua scatola nel 2023 per effettuare quello che definisce un “servizio di conservazione”.

Durante questa operazione sarebbero stati sostituiti tutti i liquidi, controllate eventuali campagne tecniche pendenti e, dettaglio non secondario, il motore sarebbe stato avviato per completare un intero ciclo di riscaldamento. Terminato il processo, il liquido refrigerante è stato nuovamente svuotato e la moto è stata riposizionata nella sua scatola per essere conservata. Da allora, sempre secondo quanto dichiarato nell’inserzione, non è stata più utilizzata.

Non si tratta quindi di una moto “usata”, nel senso tradizionale del termine. Ma non è nemmeno rimasta sigillata e intoccata dal giorno in cui ha lasciato la fabbrica. E qui si entra in un territorio sottile, quasi filosofico.

L’aura dell’oggetto intoccabile

Per molti collezionisti il valore massimo di mezzi di questo tipo risiede proprio nel fatto di non essere mai stati disimballati. L’idea che una Desmosedici RR sia rimasta chiusa nella sua cassa originale per anni contribuisce a costruire quella sorta di “aura” dell’oggetto intoccabile, del Santo Graal meccanico mai sfiorato.

Il fatto che questa unità sia stata tirata fuori dalla scatola, anche se per manutenzione professionale e con finalità conservative, rompe inevitabilmente una parte di quell’incanto. È una sfumatura sottile, certo, ma nel mondo del collezionismo le sfumature pesano. E parecchio.

Viene allora spontaneo chiedersi se il prezzo richiesto sia davvero giustificato solo dalla presenza dell’imballo originale. Perché è plausibile pensare che esistano altre Desmosedici RR a chilometri zero, perfettamente conservate ma fuori dalla loro scatola, disponibili sul mercato a cifre inferiori. Ma, appunto, non nella loro scatola. Direbbe probabilmente il venditore…