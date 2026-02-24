Fiat Topolino Corallo: ecco lo spot con Fabio Rovazzi sulle strade di Sanremo

Sanremo è Sanremo, no? Oggi inizia la 76esima edizione del Festival della canzone italiana. Un appuntamento che non ha solo una dimensione canora (per molti diventata addirittura marginale), ma soprattutto culturale. Ecco perché diversi marchi hanno deciso di sfruttare questa vetrina. Ci ha pensato prima Suzuki con la Swift Sakura e ora Fiat con lo spot della nuova versione della Topolino. La Topolino Corallo.

La Topolino Corallo sulle strade di Sanremo

Il nuovo spot della Fiat Topolino Corallo (ambientato a Sanremo) vede Fabio Rovazzi nei panni di testimonial e co-regista, insieme al duo artistico Carlani e Dogana. Il claim scelto è “Non c’è gara”, una frase che in questi giorni a Sanremo assume un significato doppio. Da un lato descrive il vantaggio della Topolino nel traffico urbano. E dall’altro richiama la sfida del Teatro Ariston. Compatta, agile e immediata da guidare, lo spot mostra proprio Rovazzi alla guida della Topolino Corallo sulle strade di Sanremo. Con ironia e un tono pop, lo spot esalta le caratteristiche del quadriciclo elettrico di Fiat sottolineandone la vocazione urbana.

La novità più evidente è il colore corallo. Fiat la descrive come calda e solare, che si affianca al Verde Vita già presente in gamma. L’altra novità riguarda il quadro strumenti digitale. Nella nuova versione cresce in modo sensibile, passando da un display da 3,5” a uno da 5,7”, con una superficie di visualizzazione complessiva che si attesta a 8,3”. La grafica è stata semplificata per migliorare la leggibilità.

Il prezzo

Per il resto la Topolino Corallo ha le stesse caratteristiche della Topolino standard. La Topolino mantiene la velocità massima di 45 km/h e la batteria da 5,4 kWh, che garantisce un’autonomia fino a 75 km. Le dimensioni compatte, con una lunghezza di 2,53 metri, confermano la vocazione urbana del mezzo, omologato come quadriciclo leggero e guidabile dai 14 anni con patente AM. Il prezzo di listino si attesta a 9.990 euro, con possibilità di accesso a un finanziamento che abbassa la cifra a 7.650 euro.

Un modello, la Fiat Topolino, che lo scorso anno ha dominato il suo segmento. In Europa ha consolidato la leadership nel mercato dei quadricicli con una quota che raggiunge il 20%. In Italia il risultato è ancora più netto. Nel nostro Paese le immatricolazioni sono state quasi 4.000, con una quota di mercato che si avvicina al 40% nel segmento dei quadricicli elettrici leggeri.