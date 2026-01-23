FIAT mette in offerte la Topolino e anticipa gli incentivi: 39 euro al mese con finanziamento

I quadricicli piacciono in Italia, soprattutto quelli elettrici. Si tratta di mezzi molto piccoli e agili che consentono di muoversi facilmente nei sempre più caotici centri delle città. Le loro dimensioni estremamente compatte consentono anche di poter parcheggiare in spazzi davvero ristetti. La FIAT Topolino è tra le microcar elettriche che piacciono di più e adesso fino alla fine di gennaio 2026 è stata messa in offerta. FIAT ha voluto “anticipare” gli incentivi statali, quelli dedicati ai quadricicli elettrici, offrendo uno sconto sulla Topolino e grazie al finanziamento, la possibilità di poterla portare a casa con rate di 39 euro al mese.

FIAT TOPOLINO

Questo quadriciclo nasce sulla basa della Citroen Ami ma propone un look molto più personale, con un design ispirato a quello della FIAT 500 del passato. La microcar è disponibile anche nella particolare versione Dolcevita che si caratterizza per la presenza dei cordoni in stile nautico al posto delle portiere e del battitacco con logo Dolcevita. Il prezzo delle due varianti è sempre lo stesso e cioè 9.890 euro. Il powertrain è composto da un motore elettrico da 6 kW alimentato da una batteria da 5,4 kWh che permette un’autonomia di 75 km. Trattandosi di un quadriciclo leggero, la velocità massima è di 45 km/h. Può essere guidato già dai 14 anni a patto di disporre della patente AM.

L’OFFERTA: SCONTO, FINANZIAMENTO, RATE E INTERESSI

840 euro di sconto FIAT più un ulteriore bonus di 1.500 euro scegliendo il finanziamento. In questo modo, il prezzo della FIAT Topolino scende a 7.550 euro. Con un anticipo di 3.356 euro, sarà poi possibile mettersi nel garage di casa il quadriciclo con rate di 39 euro al mese.

Rate di 39 euro al mese

Sconto 2.340 euro

Anticipo di 3.356 euro

Maxi rata finale 4.393 euro

TAN fisso 8,99% e TAEG 13,04%

Di seguito le condizioni economiche del finanziamento proposto da FIAT sulla Topolino.

Anticipo 3.356 euro – Importo Totale del Credito 4.194,38 euro. Importo Totale Dovuto 5.768,8 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 250 euro, Interessi 1.187,31 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 11,11 euro. Tale importo è da restituirsi in 36 rate come segue: 35 rate da 39 euro e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) di 4.392,69 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro /anno. TAN (fisso) 8,99%, TAEG 13,04%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 15.000 km.

La rata mensile è sicuramente contenuta però i tassi portano ad interessi alti in rapporto con il prezzo del veicolo.