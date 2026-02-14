FIAT Topolino, debutta la versione Corallo: nuovo colore e display più grande

FIAT Topolino è una vera best seller nel segmento dei quadricicli elettrici. In Italia, Topolino nel 2025 ha conquistato la prima posizione nel mercato dei quadricicli elettrici leggeri con quasi 4.000 immatricolazioni pari al 40% di quota di mercato. Adesso, per la microcar arrivano due piccole novità. La casa automobilistica ha infatti annunciato la disponibilità del nuovo colore Corallo e l’introduzione di un nuovo quadro strumenti digitale più grande che permette di migliorare la leggibilità.

NUOVE COLO E QUADRO STRUMENTI PIÙ GRANDE

Il colore Corallo va ad aggiungersi all’unica tinta al momento disponibile e cioè il Verde Vita. Più interessante, invece, il piccolo aggiornamento tecnico con il nuovo quadro strumenti digitale che passa da 3,5 pollici a 5,7 pollici. Il quadro strumenti della Topolino introduce una grafica semplificata, una migliore leggibilità e un linguaggio visivo più leggero e intuitivo.

LA MECCANICA NON CAMBIA

Per il resto, rimane la solita FIAT Topolino che conosciamo. Anche la meccanica non cambia. Dunque, velocità massima di 45 km/h e una batteria da 5,4 kWh che offre fino a 75 km di autonomia. Topolino è omologata come un quadriciclo leggero e quindi può essere guidata dai 14 anni a patto di disporre della patente AM. Un veicolo che per dimensioni, lunghezza di 2,53 metri, è perfetto per districarsi nei sempre più caotici centri urbani. Inoltre, le dimensioni compatte lo rendono facile da parcheggiare anche in spazi ristretti.

PREZZO E OFFERTA

I preordini sono già partiti. Il prezzo è di 9.990 euro. Il quadriciclo è comunque offerto in promozione. Aderendo al finanziamento, il costo scende a 7.650 euro. Per portarlo a casa servirà poi un anticipo 3.420 euro e rate da 39 euro.