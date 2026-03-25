La Fiat Topolino è il quadriciclo più venduto in Italia. L’anno scorso ha registrato quasi 4.000 immatricolazioni raggiungendo una quota del 40% nel suo segmento. È uno modelli più interessanti che era possibile acquistare con gli incentivi statali. Quegli incentivi che si sono esauriti nell’arco di un paio d’ore e ora non più disponibili. Per chi fosse ancora interessato all’acquisto della Topolino, Fiat ha lanciato una promozione pensata proprio per coloro che volevano comprarne una con l’ecobonus statale ma non ci sono riusciti.

La promozione per la Topolino a 7.550 euro

Con il supporto di Stellantis Financial Services, Fiat ripropone l’offerta già lanciata a fine gennaio che prevede l’acquisto della Topolino a partire da 7.550 euro, grazie a uno sconto di 2.340 euro sul prezzo di listino che corrisponde esattamente al valore dell’ecobonus statale. L’offerta è valida esclusivamente in concessionaria e solo con finanziamento, fino al 31 marzo 2026.

La condizione dell’accesso al finanziamento rischia però di ridurre la convenienza della promozione. Il prezzo di 7.550 euro è infatti accessibile solo sottoscrivendo un finanziamento Stellantis Financial Services con un TAEG del 13,04%. Senza finanziamento, lo sconto si riduce a 840 euro e il prezzo sale a 9.050 euro. La differenza è di 1.500 euro.

L’esempio di soluzione finanziaria proposta da Fiat prevede un anticipo di 3.356 euro, 35 rate da 39 euro e una rata finale pari al valore futuro garantito 4.392,69. L’importo totale dovuto è pari a 5.768,8 euro composto da importo totale del credito, spese di istruttoria 250 euro, interessi 1.187,31 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 11,11 euro. Il TAN (fisso) è pari all’8,99%, mentre il TAEG al 13,04%. Il chilometraggio massimo previsto per l’intera durata è di 15.000 km, oltre i quali in caso di restituzione o di sostituzione verrà addebitato un costo di 1 euro/km.

Nuovi aggiornamenti

Oltre alla promozione, la gamma Topolino si aggiorna con due novità. La prima è una nuova tinta, il Corallo (lanciato in occasione dell’ultimo Festival di Sanremo), che si affianca al Verde Vita originale. La seconda riguarda il quadro strumenti digitale, che passa da 3,5 a 5,7 pollici con una superficie di visualizzazione complessiva di 8,3 pollici, grafica semplificata e migliore leggibilità.

Lunga 2,53 metri, la Fiat Topolino raggiunge i 45 km/h di velocità massima e offre un’autonomia di 75 km. È omologata come quadriciclo leggero, quindi guidabile già a 14 anni con la patente AM, e può accedere alle ZTL dove le auto tradizionali non entrano.