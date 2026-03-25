Nuovo Nio ES9: il SUV elettrico da oltre 5 metri e 700 CV

Nio si prepara a giocarsi una carta importante nel segmento dei SUV elettrici di lusso. Come? Con il nuovo ES9. Atteso sul mercato a partire dal 1° giugno 2026. Un modello che rappresenta un passo avanti deciso rispetto all’ES8. Il quale dal canto suo ha già dato parecchie soddisfazioni al marchio cinese.

Con dimensioni davvero imponenti, parliamo di oltre 5,3 metri di lunghezza, l’ES9 punta a diventare uno dei SUV elettrici più grandi prodotti in serie in Cina. Per dare un’idea, è praticamente lungo quanto una Cadillac Escalade. Ma addirittura con un passo ancora più generoso. Ovvio segno che lo spazio interno sarà uno dei suoi punti forti.

Un design che punta su presenza e tecnologia

Dal punto di vista estetico, Nio non stravolge ma evolve. Il frontale presenta linee nette e fari sdoppiati in stile moderno, mentre sul tetto spiccano i tre elementi distintivi che ormai caratterizzano il brand. E qui trovano posto sensori e telecamere per la guida assistita.

Di lato, il SUV mantiene quell’aria elegante e “importante” già vista sull’ES8. Dietro, invece, si trova una firma luminosa a tutta larghezza piuttosto scenografica, accompagnata da soluzioni pulite come i tergicristalli nascosti. Ma il vero salto si vede nella tecnologia. Sensori LiDAR distribuiti sulla carrozzeria, chip proprietari e sistemi di percezione avanzati.

Prestazioni da vera ammiraglia

Sotto la carrozzeria c’è parecchia sostanza. L’ES9 monta un sistema a doppio motore con trazione integrale: 180 kW davanti e 340 kW dietro. Tradotto. Quasi 700 cavalli complessivi e una spinta che non dovrebbe lasciare indifferenti.

La velocità massima dichiarata è di 220 km/h, mentre la batteria da 102 kWh (fornita da CATL) promette autonomie fino a 620 km secondo il ciclo cinese CLTC. E resta uno dei punti forti di Nio. Quindi la possibilità di sostituire la batteria in circa tre minuti, invece di aspettare la ricarica. A bordo? Spazio per sei o sette passeggeri, con un peso complessivo che sfiora le tre tonnellate. Numeri importanti, ma coerenti con la categoria.

Prezzo, strategia e futuro della gamma

Secondo le stime, il prezzo dovrebbe partire da circa 500.000 yuan, ovvero poco più di 70.000 dollari. Una scelta non casuale. Nio infatti vuole evitare di pestare i piedi all’ES8, che continua a vendere bene e ha contribuito in modo decisivo al ritorno alla redditività dell’azienda.

Il 2026, comunque, non sarà solo l’anno dell’ES9. Nio ha già in programma diversi lanci. Dal crossover Onvo L80, atteso già in primavera, fino agli aggiornamenti di modelli esistenti e nuove varianti più evolute, anche con tecnologia LiDAR.