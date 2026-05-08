Jaguar, la nuova era si avvicina: attesa sul vero nome della Type 00

La Casa di Coventry ha manifestato l’intenzione di ricominciare da zero, creando un nuovo stile e sposando una filosofia rischiosa. Sono piovute forti critiche per il re-branding del costruttore britannico, a causa dell’approccio orientato alla tecnologia a zero emissioni. La GT elettrica rappresenterà il primo modello della nuovo corso Jaguar e verrà presentata a settembre con un propulsore da 1000 CV.

La scelta di puntare su una potenza da Formula 1, in termini di cavalleria, già non è in linea con il concetto di sportività dei puristi che, in passato, hanno scelto il marchio inglese per l’eleganza. Un’esclusività non urlata in modo estremo e che mirava a una raffinatezza che rischia di sparire nella prossima generazione di veicoli. In base a quanto riportato dai colleghi di Autocar India, Jaguar annuncerà il nome della sua Gran Turismo 100% elettrica all’inizio della prossima settimana.

Cosa aspettarsi

La vettura, per ora nota come Type 00, nella versione camuffata appare più una mastodontica Chrysler 300 C che una XJ. Sicuramente ricorderete le linee possenti della berlina 3 volumi della Casa automobilistica statunitense che riprendeva il nome e la sigla dalla serie 300 realizzata dal 1955. In Europa venne commercializzata anche dal marchio Lancia come Lancia Thema.

Il nome attribuito alla robusta concept car della Jaguar, presentata nel dicembre 2024, cambierà denominazione una volta entrata in produzione. La vettura rappresenterà un punto di svolta totale per il brand facente parte dell’universo Tata Motors, sia in termini tecnici che di design, ma resta da vedere come verrà sviluppata sul piano ingegneristico. Il “Reimagine" del Gruppo Jaguar Land Rover (JLR) potrebbe rappresentare anche un flop senza precedenti per il marchio di Coventry.

Torna un nome storico?

Alcun rumor parlano di un ritorno della F-Type, ma potrebbe adottare un nome nuovo. La vettura definitiva verrà svelata a settembre e i primi esemplari dovrebbero arrivare sulle strade all’inizio del prossimo anno. La GT, dalla linea ribassata, prende forma sulla nuova architettura elettrica Jaguar, progettata specificamente per la nuova generazione di EV del marchio. La nuova GT è caratterizzata da un lungo cofano e da un tetto ribassato.

La vettura dovrebbe presentare una rigidità torsionale di 50.000 Nm/grado, risultando efficiente dal punto di vista aerodinamico, con un coefficiente di resistenza inferiore a 0,25. Sotto al cofano vanterà un propulsore a tre motori, con un’unità sull’asse anteriore e due su quello posteriore, sprigionando una potenza di 1000 CV e 1.300 Nm di coppia. Le sospensioni saranno costituite da molle pneumatiche a doppia camera e ammortizzatori adattivi su ogni ruota, con cerchi da 23 pollici di serie, sebbene saranno disponibili cerchi da 21 pollici come optional. Un software integrato che risponde in appena un millisecondo, distribuirà la potenza in modo intelligente per offrire un piacere di guida straordinario. La batteria avrà una capacità di circa 120 kWh, garantendo un’autonomia intorno ai 650 km.