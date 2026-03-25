Per la nuova Type 00 Jaguar ha sacrificato quattro modelli. La denuncia del capo del design

Jaguar ha deciso di puntare tutto sulla Type 00. Un modello non solo controverso e molto discusso (ancora prima del suo debutto ufficiale, gli ordini dovrebbero aprire entro l’autunno, le consegne a inizio 2027), ma sul quale pesa anche un’eredità importante. Non solo quella di rilanciare un marchio in crisi, ma anche quella dei modelli che per farle spazio sono stati sacrificati. È quanto emerge dalle parole di Ian Callum, direttore del design Jaguar dal 1999 al 2019. È l’uomo che ha firmato F-Type, F-Pace e l’ultima XJ e quanto dice fa riflettere. E probabilmente discutere.

Quattro modelli nel cassetto

Partecipando al podcast Road to Success, Callum ha confermato che quando ha lasciato Jaguar, insieme al suo successore Julian Thomson, aveva in sviluppo una nuova generazione completa di modelli. Tutti cancellati. Nello specifico si trattava di una nuova XJ (che era già in fase avanzata di sviluppo come berlina elettrica con una piattaforma abbastanza flessibile da supportare anche un sei cilindri), una nuova XF (berlina compatta pensata per confrontarsi con BMW Serie 5, Mercedes Classe E e Audi A6), una seconda generazione di F-Pace (che era il modello più venduto del marchio) e una nuova F-Type (che sarebbe stata l’erede diretta di una delle sportive britanniche più amate degli ultimi anni).

Le parole di Callum non lasciano spazio a interpretazioni: “erano tutti in programma, erano tutti in lavorazione. La XJ era quasi finita. È stato tutto fermato. Così, d’un colpo”, ha detto schioccando le dita. Ha aggiunto anche di sapere perché sia successo, ma che “non c’è una vera giustificazione fondata” senza dire altro.

Il giudizio sulla Type 00

Callum non risparmia nemmeno un giudizio sulla vettura che ha sostituito tutto questo lavoro. La definisce coraggiosa, audace, con buoni attributi di design. Ma chiude con una frase secca: “Non è bella. E le Jaguar hanno bisogno di essere belle.”

Jaguar ha scelto di abbandonare il segmento premium tradizionale per puntare direttamente su Bentley, con un posizionamento oltre i 100.000 dollari. Una mossa radicale, in un momento in cui quasi tutti i costruttori che avevano fissato obiettivi ambiziosi sull’elettrico stanno facendo marcia indietro verso ibridi e termici. Jaguar no.

Il prezzo di questa scelta è già visibile. La casa automobilistica britannica ha ammesso che circa l’85% dei clienti storici difficilmente tornerà per acquistare la nuova GT. Alcuni concessionari hanno protestato e sebbene non tutti la pensino allo stesso modo la posta in gioco è alta. Di certo c’è che non vedremo mai quei modelli cui ha fatto riferimento Callum.